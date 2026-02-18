Alberto Bravo Vigo, 18 FEB 2026 - 14:41h.

Asegura que no perder en Grecia sería un buen resultado para el Celta

Marian Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, señaló este miércoles que el objetivo de su equipo es alcanzar los octavos de final de la Europa League. Antes de viajar a Grecia, desde el aeropuerto de Peinador, la máxima responsable del club olívico mostró su confianza en sacar un buen resultado en el Toumba Stadium, donde mañana se miden al PAOK Salónica en el partido de ida de la eliminatoria de dieciseisavos de final.

"Nos han dicho que es un ambiente fuerte, duro, pero ya hemos ido a Stuttgart, que también era un ambiente muy duro. En el campo del Estrella Roja acabamos de estar, y antes jugamos en Zagreb. Nos ha tocado una fase con campos duros y aficiones muy intensas. Vamos a por uno más", manifestó a los periodistas antes de viajar a Grecia con la toda la plantilla celeste.

Afirmó que en el club están "muy ilusionados" con el duelo ante el conjunto dirigido por el rumano Razvan Lucescu, el cual prevé "diferente" al que ambos equipos disputaron en Balaídos en la Fase Liga de la competición continental y que acabó con victoria celeste con un solvente 3-1.

"Vamos con la ilusión de pasar de ronda. Todo lo que sea no perder sería un buen resultado -para la vuelta-, pero yo digo un 1-2", pronosticó Marian Mouriño, quien sigue "soñando" con disputar la final en Estambul. Seguir pasando rondas supondría una importante inyección económica para un Celta que aún

"Para el club sería importantísimo estar en la siguiente ronda. A partir de ahí, ya estaríamos más cerca de soñar con llegar a Estambul", sentenció la presidenta, quien dijo estar “encantada” con el rendimiento que está ofreciendo Fer López, uno de los refuerzos invernales, en su regreso a Balaídos. EFE