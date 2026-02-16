Alberto Bravo Vigo, 16 FEB 2026 - 16:17h.

Los dos delanteros son referentes para todos los canteranos que se forman en el Celta

Iago Aspas y Borja Iglesias son dos de los referentes más importantes del Celta de Vigo. Ambos delanteros, que se encuentran en el tramo final de su carrera, se forjaron el el filial celeste. El moañés, desde niño ha estado vinculado al Celta. El santiagués formó parte del segundo equipo durante cuatro temporadas. Ahora defiende el escudo del primer equipo tras una larga carrera en Real Zaragoza, Espanyol, Betis y Bayer Leverkusen. Los jugadores que se forjan en A Madroa los tienen de espejo y ejemplo por todo lo que han conseguido y por cómo lo han logrado.

Marco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo, hizo un repaso a la cantera celeste en un encuentro organizado por LALIGA. El mexicano confesó que es fundamental poder tener en el primer equipo jugadores tan importantes como Iago Aspas o Borja Iglesias para que sirvan de ejemplo al resto de la cantera: "Es tan importante... cuando tus grandes estrellas llegan de tu propia cantera, se convierten en leyendas y en modelos para otros chavales".

El responsable de la parcela deportiva, un auténtico enamorado del talento que se forma en A Madroa, entiende que estos jóvenes jugadores "necesitan entender que es posible, que está cerca, porque van muy rápido" el poder llegar al primer equipo que ahora dirige Claudio Giráldez, también formado como entrenador en la cantera celeste.

Lo cierto es que en los últimos años Manu Fernández, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Javi Rueda, Sergio Carreira, Hugo Álvarez, Miguel Román, Hugo Sotelo o Pablo Durán se han ganado un puesto en el primer equipo tras destacar en el filial junto con jugadores que han dejado en el Celta millones de euros como Gabri Veiga o Fer López.

Marco Garcés recordó en este encuentro, tal como recoge Marca, del grandísimo nivel que ve en todas las canteras contra las que compiten los distintos equipos del Celta en categorías inferiores: "Nosotros como Celta vas a jugar contra el Val Miñor, contra el Arosa, contra equipos de menor envergadura y siempre hay dos o tres jugadores muy buenos que te gustaría tener en tu plantilla. Lo que está pasando acá es verdaderamente espeluznante".