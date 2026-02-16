Alberto Bravo Vigo, 16 FEB 2026 - 13:04h.

El centrocampista ha regresado a la dinámica del filial tras el fichaje de Matías Vecino

Hugo Burcio, tras debutar con el Celta: "Es un sueño para cualquier niño que juega al fútbol"

Hugo Burcio es una de las grandes promesas de la cantera del Celta de Vigo. El centrocampista de 19 años ha debutado esta temporada con el primer equipo. Con el fichaje de Matías Vecino ha regresado al Fortuna, que lucha por el ascenso a Segunda División. El de Galapagar está en pleno proceso de regreso al filial, entrando desde el banquillo. Este domingo, en la victoria ante el Avilés Industrial, marcó un auténtico golazo en el que hizo gala de todas sus cualidades como jugador.

El centrocampista arrancó desde mediocampo, se aprovechó de el desmarque que tiró Álvaro Marín arrastrando a Babin, para plantarse en el área. Ahí no dudó y batió a Almodóvar para hacer el definitivo 4-2 para el Celta Fortuna ante el Avilés. Lo cierto es que el propio Hugo Burcio se mostró sorprendido de marcar, ya que no es uno de sus puntos fuertes.

"Fredi lo que me ha dicho es que meta mucha energía, que intente recuperar todos los segundos balones, que haga ese trabajo físico ahí en el medio del campo. Yo tampoco me esperaba poder llegar a esa situación de meter gol, hacía mucho tiempo que no metía", explicó el jugador tras la victoria. Lo cierto es que su único gol en los últimos años llegó en la temporada 2023/24 con el Juvenil. Con el cadete, en la 2021/22, hizo cinco tantos.

El centrocampista debutó hace unas semanas con el primer equipo en Liga. Lo hizo ante el Rayo Vallecano. Además fue convocado en varios partidos de Liga, Europa League y Copa del Rey. Con el Fortuna suma 20 partidos, más de 1.500 minutos de juego en los que ha marcado un gol y dado una asistencia. Es uno de los pilares del filial junto a sus compañeros del 2006 como Pablo Gavián, Ángel Arcos u Óscar Marcos.

El joven jugador se toma con tranquilidad volver al filial tras estar en dinámica de primer equipo: "No es nada fuera de lo normal, me refiero, si el primer equipo me necesita yo voy a estar, si el filial me necesita yo voy a estar. Yo siempre estoy preparado, no me importa jugar en el primer equipo o en el filial".