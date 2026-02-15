Alberto Bravo Vigo, 15 FEB 2026 - 14:45h.

Hugo González, Somuah, Álvaro Marín y Hugo Burcio hicieron los goles

Doble remontada y goleada para soñar con el ascenso

El Celta Fortuna ha goleado al Real Aviles en Balaídos. Los de Fredi Álvarez se sobrepusieron a un mal arranque. Les tocó remontar dos veces el marcador en contra para terminar goleando en una gran segunda mitad en la que pudieron hacer más goles. El 4-2 cosechado por el filial les permite asentarse en la segunda posición y soñar con alcanzar al líder, el Tenerife. Estas son las notas individuales del Celta Fortuna en su partido ante el Real Avilés Industrial en la jornada 24 del Grupo I de Primera Federación.

(5) Coke Carrillo: de un despeje suyo llegó el 0-1 en el rechace. Pudo hacer algo más en esa acción. Después salvó al equipo de encajar el 0-2 al filo del descanso. Encajó otro gol en el arranque de la segunda mitad que no tendría que haber subido al marcador por fuera de juego de Grigore. Sacó un par de buenas manos más pero también mostró algunas dudas en las salidas.

(5) Quique Ribes: sigue en su proceso de vuelta a la competición tras muchos meses lesionado. Luces y sombras en defensa. Poco a poco va mostrando lo que es capaz de ofrecerle al equipo. Se incorporó con acierto al ataque en un par de ocasiones.

(5) Pablo Meixús: varias acciones defensivas de nivel y algún despiste en la marca. De menos a más en el partido.

(5) Anxo Rodríguez: algún error en la entrega que no tuvo consecuencias negativas. Como el resto de la defensa se fue asentando con el paso de los minutos.

(5) Germain Milla: mejor en ataque que en defensa. Por su costado el Avilés hizo menos daño y pudo prodigarse bien junto a Hugo González.

(4) Adrià Capdevilla: lentísimo en el repliegue con el que el Avilés se puso por delante. Le costó hacerse con el control del partido. Fue mejorando con el paso de los minutos. La primera ocasión del Fortuna llegó de sus botas, se le fue arriba.

(5) De la Iglesia: pasivo en el rechace en el que Bautista hace el 0-1. Alternó buenos momentos de juego con fases en las que estuvo desaparecido. Mejoró a partir del minuto 30.

(5) Ángel Arcos: cuando peor estuvo el Fortuna fue cuando apareció para atacar y darle aire al equipo. No le salieron muchas cosas pero siempre mostró intención.

(7) Hugo González: un golazo de falta, una asistencia y muchas acciones de peligro. Pudo engordar más sus cifras. Fundamental para el Fortuna por la cantidad de acciones de valor gol que es capaz de generar en cada encuentro.

(6) Bernard Somuah: marcó un gol de pillo robándole la cartera a un veterano como Babin. Con espacios mostró su capacidad para hacer daño. Tuvo una más, la cruzó en exceso. Muy rápido en la ejecución de movimientos.

(7) Óscar Marcos: en posiciones interiores fue letal dándole al equipo soluciones. Complicó al Avilés cómo defender al Fortuna con su calidad y visión de juego. Osky Menéndez le arrebató dos claras ocasiones de gol.

También jugaron en el Celta Fortuna

(5) Anthony Khayat: le dio empaque y contundencia al Fortuna en la segunda mitad. Bien plantado como central.

(7) Hugo Burcio: está más cerca del primer equipo por nivel que de la Primera Federación. Le cambió la cara al equipo. Además marcó un gran gol.

(6) Álvaro Marín: un nuevo gol, alguna acción de mérito para un delantero más pragmático que vistoso. Entiende su rol y aporta aún siendo inferior en calidad al resto de atacantes del equipo.

(7) Andrés Antañón: es capaz de imprimirle un altísimo ritmo al equipo. Sus acciones terminaron desfondando al Avilés.

(-) Jan Oliveras: entró en los últimos minutos. Poco a poco va olvidándose de las lesiones.