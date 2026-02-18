Alberto Bravo Vigo, 18 FEB 2026 - 11:23h.

Agradeció que el CTA reconozca que se han equivocado anulando el gol en el Espanyol-Celta

El CTA admite que el gol de Borja Iglesias está mal anulado

Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, compareció ante los medios de comunicación presentes en el aeropuerto de Peinador antes de viajar a Grecia. El equipo se enfrenta este jueves al PAOK Salónica en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. La máxima responsable del club olívico valoró de forma positiva que el Comité Técnico de Árbitros reconociese el error de Cuadra Fernández e Iván Caparrós en la anulación del gol a Borja Iglesias por un inexistente fuera de juego.

"Lo primero es una lástima por Borja, que ahora llevaría once goles, y después por el equipo porque sería un resultado diferente para nosotros. Hubiésemos dado ese paso en la tabla y pasar al Espanyol", explicó Marián Mouriño. La presidenta quiso poner en valor que el CTA reconozca los errores que comenten los árbitros en la competición.

"La verdad es que hay que reconocer que el CTA reconozca, valore, nos llame y hablemos. Me gustaría dejarlo claro porque la verdad es que nosotros siempre estamos pendientes y dándole seguimiento a todos estos temas", destacó la presidenta del Celta de Vigo.

Subrayó que la política del club es "no hacer comunicados". "No lo he hecho nunca desde desde que soy presidenta pero quiero explicarle al celtismo que estamos muy pendientes, trabajando y en comunicación siempre para respaldar y preguntarles las cosas que tenemos dudas. El CTA ha reconocido este error", agregó.

"En este caso nos ha perjudicado y hay que aceptarlo así, agradecerles que lo valoren, que lo hayan aceptado y que tomen las medidas para que estas cosas no sigan pasando", concluyó Marián Mouriño antes de viajar a Grecia.

El CTA reconoce el error de Cuadra Fernández

"El Celta anota un gol que inicialmente se concede. En el chequeo el VAR detecta una situación de fuera de juego del propio jugador que marca, por lo que recomienda al árbitro una revisión en el monitor. Tras ver la acción, el árbitro anula el gol. La regla 11, el fuera de juego, explica que un jugador en posición adelantada no será sancionado si recibe el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, lo que implica que el jugador defensor debe tener control corporal pleno. Para el CTA, el toque del defensor del español es juego voluntario, ya que ataca el balón con pleno control corporal. Por lo tanto, el gol debió subir al marcador".