Alberto Bravo Vigo, 18 FEB 2026 - 10:43h.

Son baja por lesión Álvaro Núñez y Hugo Sotelo por lesión

El Celta de Vigo ya viaja a Grecia. Esta mañana la expedición celeste partió del aeropuerto de Peinador a las 10.30 horas. A las 18.45 se entrenarán en el Toumba Stadium, donde se medirá este jueves al PAOK Salónica. Claudio Giráldez, entrenador del primer equipo, ha citado a 24 jugadores para el partido de ida los dieciseisavos de final de la Europa League.

El técnico porriñés no puede contar con Hugo Sotelo y Álvaro Núñez por lesión. El centrocampista sufre un esguince en el tobillo derecho. El defensa sigue recuperándose de la pubalgia que arrastra desde hace unos meses y que le mantiene sin jugar desde mediados del mes de enero, cuando era jugador del Elche.

Por decisión técnica, a la espera de que Claudio Giráldez explique ya en Grecia los motivos de sus ausencias, no han viajado Franco Cervi y Joseph Aidoo. Los dos jugadores se quedan en Vigo. Sí entran en la convocatoria Yoel Lago y Carlos Domínguez.

Lista de convocados

Portería: Andrei Radu, Iván Villar, Marc Vidal.

Defensa: Javi Rueda, Óscar Mingueza, Sergio Carreira, Mihailo Ristic, Javi Rodríguez, Manu Fernández, Carl Starfelt, Marcos Alonso, Yoel Lago, Carlos Domínguez.

Mediocampo: Ilaix Moriba, Miguel Román, Matías Vecino, Fer López

Delantera: Hugo Álvarez, Williot Swedberg, Iago Aspas, Borja Iglesias, Pablo Durán, Ferrán Jutglà, Jones El-Abdellaoui