Estuvo presente en la convocatoria frente al Espanyol

Iago Aspas y Borja Iglesias, el espejo en el que se mira A Madroa: "Leyendas y modelos"

El Celta prepara el duelo de octavos de final de la Europa League ante el PAOK con algunas ausencias y otra que se suma este martes a la enfermería tras el último entrenamiento. Se trata de Hugo Sotelo, quien sufrió un esgince de tobillo en la sesión del pasado lunes que le mantendrá apartado del equipo para el próximo encuentro. El parte médico no determina el grado del mismo, pero todo hace indicar que se perderá un partido por precaución.

Una baja que se suma a la del extremo Álvaro Núñez, tercer y último refuerzo invernal del Celta. El exfutbolista del Elche ha empezado a trabajar con el grupo tras mejorar de la pubalgia que viene arrastrando desde finales de 2025, pero todavía no tiene el alta médica.

La plantilla celeste realizará mañana, miércoles, un último entrenamiento en el Toumba Stadium de Salónica, donde al día siguiente, a partir de las 18.45 horas, disputará el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa ante el conjunto griego.

El momento de Matías Vecino

El internacional uruguayo Matías Vecino, tras disfrutar de sus primeros minutos frente al Espanyol en Cornellà, después de dos semanas de trabajo con el equipo para adaptarse al exigente sistema de juego de Claudio Giráldez, se postula para vivir su primera titularidad con el Celta en el duelo europeo contra el PAOK de Salónica.

El exfutbolista del Lazio, fichado en el último día del mercado invernal, llegó a Balaídos para aportar experiencia y liderazgo al centro del campo, donde hasta ahora los jóvenes Ilaix Moriba y Miguel Román, ambos de 23 años, asumieron prácticamente todo el protagonismo.

Con la posibilidad de un descanso para el guineano Moriba por el inminente inicio del Ramadán -el año pasado solo jugó 15 minutos ante el Leganés y no fue alineado ante el Real Valladolid-, la opción de que Vecino forme junto a Miguel Román es una realidad, pese al buen partido de Fer López en Cornellà.

La otra opción que maneja Claudio Giráldez es situar al uruguayo en la línea de tres defensas junto a Carl Starfelt y Marcos Alonso, como ya hizo en la recta final del encuentro ante el Espanyol.