El uruguayo debutó tras llegar el pasado 2 de febrero a Vigo procedente de la Lazio

Matías Vecino ya es uno más en el Celta de Vigo. El veterano centrocampista uruguayo debutó en Liga en el empate ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium. Un polémico partido, con un arbitraje que impidió a los vigueses vencer, del que fue testigo directo. Con un año y medio de contrato se convertirá en una pieza importante debido a su experiencia, veteranía y físico. Claudio Giráldez, que había demandando ese perfil a la dirección deportiva, suma a un guerrero a su causa.

"Cuando uno entra en la cancha ya se olvida del resto de las cosas. Estaba pensando en lo que tenía que hacer, lo que me había pedido el míster y por suerte pudimos hacer ese gol ahí al final. Una pena el resultado pero contento de haber debutado", confesó el San Jacinto tras estrenarse con su tercera camiseta celeste. Antes portó las de Uruguay y Lazio.

La Lazio permitió al futbolista salir este mercado de invierno a coste cero a pesar de ser un jugador importante en la rotación de Maurizio Sarri. Matías Vecino no estaba conforme con los minutos que estaba teniendo en la Serie A y quería probar una liga distinta como la española. El jugador hizo un importante esfuerzo económico para encajar en las arcas viguesas.

De su estreno lamentó no poder llevarse los tres puntos: "El partido lo teníamos controlado, sobre todo en el inicio del segundo tiempo. Ahí nos faltó dar ese golpe para intentar cerrar el partido. Y cuando el partido está abierto, una jugada en el área te puede complicar todo y así ha sido. "Ellos agarraron un poco de empuje con su gente y por ahí nos complicaron, por eso quiero rescatar la actitud del equipo hasta el último minuto buscando un empate merecido", señaló.

Pese a que los celestes rescataron un punto con un gol de Borja Iglesias en el minuto 93, el exfutbolista de la Lazio dijo que no se marchan contentos porque querían ganar: "Hubiese sido injusto irnos con una derrota porque en líneas generales hemos sido superiores durante el partido. El error fue no haberlo liquidado en el inicio del segundo tiempo porque tuvimos las ocasiones para hacerlo, y desde fuera se notaba que era el momento de hacerlo".