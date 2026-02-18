Ángel Cotán 18 FEB 2026 - 17:01h.

El técnico del PAOK también destacó el buen juego del equipo de Claudio Giráldez

Convocatoria del Celta ante el PAOK Salónica en Europa League: Franco Cervi y Aidoo, descartes

VigoEl Celta de Vigo vuelve a encontrarse en su camino europeo al PAOK. Con la expedición celeste ya en tierras griegas, el equipo de Claudio Giráldez ultima la preparación del primer capítulo de estos playoffs de la UEFA Europa League. En la previa del encuentro, y a la espera de que haga lo propio el técnico porriñés, Razvan Lucescu ha comparecido en sala de prensa y ha mandado un aviso al cuadro olívico.

El rumano destacó este miércoles que el Celta se encontrará el jueves a un PAOK "diferente" al que derrotó (3-1) en Balaídos en la Fase Liga de la Liga Europea. Lucescu achacó esa derrota en Vigo al calendario doméstico del conjunto griego.

No obstante, el técnico local aprovechó ese análisis para avisar al Celta: "Ha pasado mucho tiempo desde entonces, aquel fue un momento difícil. Dos días después del partido de Vigo teníamos el encuentro contra Olympiakos, que era muy importante para nosotros. Hemos mejorado mucho desde entonces, tanto en confianza como a nivel de juego".

Las declaraciones de Razvan Lucescu antes de medirse al Celta

El entrenador del equipo griego, que no pierde un partido desde hace más de un año en su estadio, auguró un duelo de "máxima dificultad" para los dos equipos y en el que "cada detalle" será muy importante. "Tenemos que jugar con paciencia, ser inteligentes para saber cuándo arriesgar y cuándo no. Debemos ser fuertes en todos los sentidos", apuntó Lucescu, para quien las numerosas bajas de su equipo son "una buena oportunidad" para que otros integrantes de la plantilla muestren su nivel.

"Muchos jugadores han tenido muchos minutos, y esa es la razón por la que ahora están fuera. Pero uno de los motivos de nuestro buen momento es la unión del grupo. El domingo estábamos tristes por no ganar, pero sumamos un punto", dijo al ser preguntado por el último empate ante el AEK, líder de la Superliga griega.

En este sentido, avisó de que sus futbolistas tendrán que dar "el 150 por cien" para derrotar a un Celta que practica "un buen fútbol" y que llega, a su entender, "en un buen momento" pese a sus últimos resultados negativos. "Hay que ser inteligentes con el balón y fuertes a nivel defensivo. Cada partido es una historia diferente y mañana tenemos otro desafío. Los últimos partidos nos costaron mucha energía, tanto a nivel físico como psicológico, pero veo al equipo preparado para esta batalla", concluyó.