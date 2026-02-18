Alberto Bravo Vigo, 18 FEB 2026 - 19:55h.

El portero restó importancia a estar apercibido de sanción

El internacional rumano Andrei Radu, portero del Celta de Vigo, espera que su equipo acabe este jueves, con la imbatibilidad del PAOK Salónica en el Toumba Stadium, donde el conjunto dirigido por Razvan Lucescu no pierde un partido desde el 13 de febrero de 2025, en la ida del playoff de la Europa League ante el Steaua de Bucarest. Los vigueses disputan el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League buscando un buen resultado que les permita cerrar el pase a octavos de final, donde les esperan Aston Villa u Olympique de Lyon, en Balaídos.

"Espero cambiar la estadística del PAOK en su estadio. Nunca he jugado en Grecia, será mi primera vez. Será muy lindo jugar en un estadio con un ambiente tan caliente como el que nos encontraremos mañana", manifestó el guardameta celeste en rueda de prensa.

Radu, indiscutible para Claudio Giráldez desde su llegada el pasado verano desde el Venezia italiano, reconoció estar viviendo "el momento más importante" de su carrera deportiva. "Para mí es un orgullo estar aquí, con este equipo que cada día trabaja muy bien. Es como una familia para mí. No puedo esperar al partido de mañana", incidió el portero del Celta, para quien el ambiente que se encontrarán en el estadio de Salónica será "una motivación más".

"Tenemos que estar preparados para esto, a mí personalmente me motiva mucho. Será una nueva experiencia en un estadio europeo", declaró. Subrayó que "vivimos por esto. Es nuestro trabajo. Es positivo jugar aquí, coger más experiencia en estadios europeos. Tiene que ser una motivación". "Cada día intento dar todo para ayudar al equipo", destacó Andrei Radu.

Sobre el hecho de estar apercibido bromeó al confesar que "honestamente no porque es la primera vez en mi vida con una amarilla en Europa. No me preocupa mucho porque no soy el tipo de persona que va mucho en conflicto. Cuando me sacaron esas amarillas algo pasó pero no tiene que suceder en los próximos partidos, hasta la semifinal".