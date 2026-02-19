"El Cholo no ha tomado ninguna decisión sólo por empecinarse en Nahuel", ha manifestado el tertuliano

El Atlético de Madrid sigue sin encontrar la regularidad. Este miércoles, ante el Brujas, cosechó un empate (3-3) en un partido convertido en una auténtica montaña rusa que pudo decantarse para cualquier lado, pero que finalmente acabó en tablas. Todo se decidirá en el Metropolitano y la eliminatoria sigue muy viva, pero a Gonzalo Miró no le gustó nada la gestión de Diego Pablo Simeone.

El tertuliano de la Cope, capaz de señalar al técnico argentino hasta en los mejores días, se mostró muy crítico con los cambios del Cholo durante el encuentro disputado en el Jan Breydel. "No ha sido un buen partido el Atlético de Madrid. Si lo comparamos con el partido ante el Rayo Vallecano, pues hoy ha sido el Brasil del 70, pero no creo que ese sea la base desde la que tiene que partir este equipo", declaró Miró, recordando la dura derrota en Butarque de hace sólo tres días.

Gonzalo Miró señala a Simeone, Nahuel Molina y Giuliano

Y entre las críticas, señaló por enésima vez a Simeone: "La gestión de los cambios ha sido muy mejorable, entre otras cosas porque ha tardado mucho en hacer los últimos cambios".

Concretamente, el tertuliano de la Cope señaló a dos jugadores que no tuvieron su noche en Brujas: "Mantener a Nahuel y a Giuliano por la banda derecha todo el partido me ha parecido un error clamoroso, porque es que era por donde estaba llegando el acierto del Brujas y todo el peligro".

Miró cree que "había soluciones que se podían plantear" de cara a los cambios y con el objetivo de reforzar esa banda derecha, pero volvió a criticar a Simeone: "El Cholo no ha tomado ninguna decisión sólo por empecinarse en Nahuel. De no jugar nada, es verdad que hizo un buen partido contra el Barcelona, ha jugado de repente tres partidos seguidos de titular. Y Giuliano entiendo que le guste mucho por su físico, por su despliegue y por todo el esfuerzo y las ayudas, pero no era su partido, no lo estaba siendo".

Finalmente, se mostró preocupado de cara al partido de vuelta ante el Barcelona, para el que aún restan dos semanas, por el nivel defensivo del equipo: "Defendiendo así, el Barcelona te puede meter seis".