Rueda de prensa del Cholo tras el Brujas 3-3 Atlético

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid en Brujas, dos notables y tres suspensos

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, atendió a Movistar tras el empate ante el Brujas (3-3) en un partido loco, en el que los belgas levantaron dos veces un marcador desfavorable. El técnico considera "justo" el empate y confía en poder llevarse el billete a octavos de final de la Champions League en la vuelta del Metropolitano.

Análisis del partido: "El partido que nos imaginábamos. El rival quizá más intenso de la Champions, mucha juventud, gente que trabaja muy bien. Sabíamos que no iba a ser simple. Pasamos un primer tiempo bastante controlado, pudimos hacer dos goles, pudimos salir mejor en alguna contra. En el segundo encontraron el 1-2 rápido, se metieron en el partido, ya no atacábamos como en el primero. Se pusieron 2-2, nos pusimos en ventaja 2-3 y apareció ese último gol que fue una mala interpretación de cómo defender y ellos la aprovecharon".

Dos goles seguidos del Brujas: "Son 90 minutos, no 45. Todo va de la mano de lo que va sucediendo. Reaccionamos bien haciendo el 2-3, tuvimos las ocasiones de Sorloth. Me voy con la sensación de que el equipo compitió muy bien contra un rival que aquí no es fácil".

Pudo llevarse mejor resultado: "Si termina el primer tiempo, de esa manera, claro que sí. Si vemos el contexto del partido, creo que fue un empate justo. Los dos tuvimos situaciones, aprovecharon su momento. Ahora la vuelta en casa, esperamos hacer un buen partido".

Qué mejorar para la vuelta: "En todo".

Simeone, en sala de prensa

Necesidad de la afición: "No sólo el martes, necesitamos el sábado estar con nuestra gente. Venimos de una maratón de partidos muy seguidos, con mucho esfuerzo, dando el máximo todos para que aparezcan cosas positivas. Esa energía que tenemos en nuestra casa la necesitamos ahora. El sábado primero, y el martes, se juega cada tres días. Lo que importa es ganar".

9 partidos seguidos encajando en Champions: "Siempre se puede mejorar en todo. Todos los equipos que han pasado por acá, lo vieron, salvo el Arsenal, han competido muy bien. Han conseguido estar en ventaja en el partido, nosotros tuvimos ventaja, el 2-3, las de Sorloth y el porteros. Pero ellos juegan bien, juegan bien. Es dinámico, el que más intensidad tenga quizá en la Champions. Sabíamos que no lo íbamos a pasar bien, que sería complicado incluso con 0-2. Cometimos errores para que ellos encontraran el 3-3, muchos pases por dentro para romper por fuera, lo encontraron y lo sabíamos, lo ejecutaron muy bien".