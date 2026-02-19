Quién es Manuel Arroyo, médico del Real Madrid especialista en el estrés físico

Celia Pérez 19 FEB 2026 - 11:17h.

Llegó en verano procedente del Granada

Tchouaméni logra su mejor versión con el nuevo sistema de Arbeloa: más proyección ofensiva y líder defensivo en el mediocampo

El pasado verano, tras la marcha de Carlo Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso, el Real Madrid decidió restructurar profundamente el primer equipo. Más allá del cambio en el banquillo y de fichajes y salidas, el club decidió dar un cambio importante a los servicios médicos tras una dura temporada en cuanto a lesiones. Renovó el cuerpo médico de arriba a abajo y uno de esos nombres fue el de Manuel Arroyo, catedrático de la Universidad de Granada e investigador del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud.

En un departamento en el que Mihic supervisa el trabajo de los doctores del primer equipo de fútbol, en el que se encuentra al mando de Felipe Segura, Manuel Arroyo aterrizó el pasado verano tras acabar su etapa en el Granada CF. Cuenta con una amplia trayectoria docente, clínica e investigadora en el ámbito de la salud deportiva, con especialización en la intersección entre medicina, fisioterapia y deporte.

Su actividad investigadora se ha centrado en el estudio de la respuesta del organismo al estrés físico, los procesos de recuperación y la calidad asistencial en el ámbito sanitario. Toda su experiencia se encuentra ahora al servicio del Real Madrid tras decidir poner fin a su etapa en el conjunto nazarí tras siete años desde su llegada en 2018.

Con su incorporación, el Real Madrid aumenta la experiencia de su equipo médico para tratar de mejorar la salud de sus futbolistas de cara a una temporada importante con cambio de guion en la dirección del primer equipo, en la que ahora se encuentra Álvaro Arbeloa tras la marcha de Xabi Alonso. En mitad de temporada, el club afronta un tramo clave en el que necesita la mejor versión física de sus futbolistas y en el que el trabajo de los servicios médicos cobran vital importancia para alcanzar los objetivos.