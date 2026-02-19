Otro éxito para el hijo de Marcelo: Enzo Alves conquista el Algarve con la Selección Española

Redacción ElDesmarque 19 FEB 2026 - 10:14h.

Enzo Alves levanta su primer título importante con España siendo el capitán y uno de los goleadores

La Selección Española Sub-17 se ha llevado el Torneo Internacional del Algarve con una auténtica exhibición ofensiva traducida en un contundente 0-7 frente a Finlandia. Con esta victoria, el combinado nacional se hizo con el título del prestigioso torneo juvenil disputado en Portugal. Pero, más allá del resultado, la gran noticia deportiva fue la actuación de Enzo Alves, delantero de 16 años e hijo de la leyenda brasileña del Real Madrid, Marcelo Vieira. El joven talento madridista, que este año ha firmado su primer contrato profesional bajo la atenta mirada de su padre, con quien mantiene una cercana relación y que no se pierde ninguno de sus partidos en el Real Madrid, firmó un doblete importantísimo en el tramo final ante Finlandia. Esta ha sido la prueba de que Enzo está en uno de sus mejores momento como profesional y está respondiendo con creces al apellido que lleva.

El camino de España hacia el éxito con Enzo Alves como capitán

El choque se volvió decisivo para el objetivo de España ya que debían superar a Portugal en la clasificación por diferencia de goles. Los de Sergio García tenían que golear a los finlandeses y esperar al resultado final entre Portugal y Alemania. Y así lo hicieron. El partido comenzó con un dominio claro de los españoles y, desde muy pronto, el equipo mostró un fútbol ofensivo impecable permitiéndoles llegar al descanso con una cómoda ventaja. El marcador final, 0-7, no solo confirmó el título, sino que también sirvió para evidenciar la calidad colectiva de una generación que viene pisando fuerte.

En ese contexto, Enzo Alves volvió a firmar otra gran actuación futbolística y se postula como uno de los talentos más prometedores de su generación. Formado en la cantera del Real Madrid CF, el delantero español ha mostrado en El Algarve el hambre e instinto goleador que es capaz de tener. Su doblete ante Finlandia y haber portado el brazalete de capitán han provocado que su nombre empiece a ganar peso dentro de una generación maravillosa de futbolistas y a dejar de ir únicamente acompañado del apellido de Marcelo. Además, para Enzo, este título no solo representa otro trofeo más para su colección, sino también el primer gran éxito con la selección nacional.