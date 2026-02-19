Saray Calzada 19 FEB 2026 - 09:24h.

Luisao ha reiterado su apoyo a Vinicius después de haber recibido ataques racistas tras defenderle

La asquerosa defensa de Chilavert a Prestianni en el caso de Vinicius: "Mbappé habla de valores y él vive con una travesti"

Compartir







Luisao, jugador con más partidos en el Benfica ya retirado, habló sobre el episodio entre Vinicius y Prestianni. El exjugador se postuló con el brasileño y creía que su club debía dar un paso al frente y estar por encima de cualquier futbolista y denunciar lo que para él había sido claramente un ataque racista hacia el '7' merengue. Esto le ha traído consecuencias y en 'ESPN Brasil', donde es comentarista, ha denunciado que tras este comentario que hizo en redes ha recibido numerosos ataques de carácter racista.

Luisao 'paga' las consecuencias de defender a Vinicius

"Me insultaron en redes sociales, me llamaron mono, Judas, y dijeron que no volvería a pisar el estadio del Benfica", dijo en el programa en el que colabora. Luisao defendió que su amor por el club luso está intacto a pesar de que no defiende lo que hizo Prestianni. "La camiseta del Benfica es mi segunda piel".

El exjugador siguió por la misma línea de defender a Vinicius tras estos ataques tan reprochables que ha recibido en redes. "Me entristece esto, sobre todo cuando nos posicionamos sobre algo tan serio como es el racismo... por eso creo que Vinicius es un héroe y un modelo a seguir en la defensa de la lucha contra los prejuicios... contra el racismo".

"Duele profundamente, lo sientes sin poder hacer nada, sin poder actuar. Sólo espero que Europa, siendo un referente, también lo sea contra el racismo", terminó diciendo el jugador brasileño.

El caso entre Prestianni y Vinicius está en investigación, aunque con la falta de imágenes es muy difícil poder probar lo que denunció el jugador del Real Madrid. Lo que sí se vio también durante el partido es que desde la grada se produjeron varios ataques racistas al brasileño con gente haciendo el gesto o el sonido del mono.