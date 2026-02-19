Hay plan para Fernando Alonso: Adrian Newey prevé un cambio radical del AMR26 para Australia

Alberto Cercós García 19 FEB 2026 - 13:07h.

La confianza en el plan de Adrian Newey es suprema, y esa es la mejor noticia para Fernando Alonso

Mercedes se sale con la suya y Fernando Alonso tendrá que esperar

Que Aston Martin y Fernando Alonso tengan a Adrian Newey en sus filas es lo más positivo de este 2026. Más allá de ejercer como líder en esta pretemporada, el veterano ingeniero británico es la persona idónea para dar un vuelto radical a la crítica situación del AMR26. Durante estos días no se deja de repetir que el verdadero potencial del monoplaza se verá durante la segunda mitad de la temporada, y ahí es donde la mano de Newey se verá aún más. Alonso confía ciegamente en él pese al duro inicio y pese a las caras de frustración del británico. En Aston Martin saben que una vez se solucionen los problemas con Honda, el AMR26 dará un importante paso adelante.

Los problemas del AMR26 son, básicamente, en la unidad de potencia. Además, el hecho de no haber exprimido el 'shakedown' en Barcelona y llevar unos meses de retrasos, no hacen otra cosa que lastrar el proyecto. Pero Newey tiene un plan para que esta situación cambie de manera radical. El británico, centrado en la aerodinámica del coche, prevé cambios importantes en la próxima semana. La idea de Newey es que Aston Martin llegue a Australia con un monoplaza diferente, que se adapte mejor a las prestaciones del motor y que ayude a no estar tan lejos de la cabeza.

La luz para el futuro de Fernando Alonso

No es la primera vez que en Aston Martin dice que el AMR26 que ruede en Australia, durante el primer Gran Premio de la temporada, será muy diferente al que se está viendo en Baréin. "El coche de Australia va a ser completamente diferente y va a tener poco que ver con este. Adrian Newey lo tiene todo preparado para meter unas evoluciones bastante fuertes en Australia. Lo que ha dicho Newey es que en 6-8 carreras, aerodinámicamente, lo que es la parte de chasis del coche, está convencido de que va a ser el mejor de la parrilla", cuenta Antonio Lobato desde el paddock en DAZN.

La esperanza de Newey contrasta con la realidad, pero es a lo que Alonso se tiene que aferrar. Y lo hace sin dudarlo. Los diferentes mensajes que lanza el piloto asturiano son de optimismo y tranquilidad. "No creo que haya nada imposible de arreglar. Tenemos que esperar y ver qué pasa. Intentaremos arreglar todo lo que podamos antes de Australia. Y luego, antes de que sea demasiado tarde en el campeonato, intentaremos arreglar todo lo posible en las primeras carreras. Soy optimista; todo tiene solución", afirmaba en rueda de prensa.