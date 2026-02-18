Mercedes se sale con la suya y Fernando Alonso tendrá que esperar

Alberto Cercós García 18 FEB 2026 - 16:37h.

La FIA anuncia que el 'lío' con los motores ha llegado a su fin: no cambiarán el reglamento y Mercedes seguirá con ventaja

El AMR26 sufre un nuevo revés y Fernando Alonso se baja antes de tiempo

Uno de los culebrones de la pretemporada en la Fórmula 1 acaba de llegar a su fin. La FIA ha anunciado este miércoles que no habrá modificaciones en la nueva normativa para la temporada 2026 en materia de motores y de salidas, al menos por el momento, al entender que "un cambio prematuro conlleva el riesgo de una mayor inestabilidad antes de la primera carrera". "Como grupo -los equipos, los fabricantes de motores, la FIA y la FOM-, nos comprometimos a trabajar en todos los aspectos técnicos antes de la carrera inaugural de la temporada 2026 en Melbourne", arranca el comunicado de la FIA emitido este mismo miércoles.

El organismo informó de "un debate constructivo entre todos los equipos" en el que se abordaron temas como "las características generales del coche, la energía y la unidad de potencia, la aerodinámica, los adelantamientos y las carreras, los neumáticos y el agarre". Los pilotos realizaron "comentarios positivos" sobre la reducción de peso y dimensiones de los nuevos monoplazas y, "en general, coincidieron en que el nuevo coche presentaba una mejor calidad de conducción y una aceleración inicial más potente".

En el comunicado, confirmaron que no habrá modificaciones en la normativa en materia de motorización, después de que varios equipos pidieran que la medición de la compresión se hiciera en caliente y no en frío, al entender que este podría ser el truco de Mercedes y su unidad de potencia. Eso sí, en unos meses se deberá hacer una prueba de vital importancia. "Tras la validación de este enfoque, se ha presentado una propuesta por la cual, a partir del 1 de agosto de 2026, se debe demostrar el cumplimiento del límite de relación de compresión no solo en condiciones ambientales, sino también a una temperatura de funcionamiento representativa de 130°C", apuntan.

Mercedes, la más beneficiada

Toda esta controversia nació hace semanas, cuando se descubrió que Mercedes estaba jugando con el límite legal y habían logrado sacar un extra muy importante. Con un nivel de compresión que le daba un extra de tres décimas por vuelta; una ventaja que, a la postre, puede ser determinante en cualquier carrera.

Con los rivales de Mercedes en contra, la intentona era clara: convencer a la FIA de que el truco de los motores era injusto. Audi, Ferrari, Ford y Honda unieron fuerzas para intentar que el reglamento cambiara antes de iniciarse la temporada en Australia. Pero en Baréin, tras una reunión, se ha decidido dejar la situación tal y como está; emplazando un futuro cambio a lo que suceda el próximo mes de agosto.