Las caras de Adrian Newey representan la frustración de Aston Martin: siguen los problemas

No están siendo días sencillos para Aston Martin. La pretemporada del equipo británico está trayendo muchos dolores de cabeza por culpa de los problemas que el AMR26 va presentando a medida que pasan las sesiones en Baréin. Si bien la semana pasada la historia era aún más crítica, parece que en Aston Martin no son capaces de levantar la cabeza. Cada vez que intentan dar un paso adelante, aparece un contratiempo. En la primera jornada de test en Baréin de esta semana, la situación fue literalmente esa. Ver cómo la hoja de ruta estaba bien marcada con Fernando Alonso al volante y que, tras solo 28 vueltas, el piloto asturiano no podía seguir por anomalías en el motor Honda. Esa parte incontrolable para Newey, la del motor, es la que más quebraderos de cabeza está dando.

Aún así, el optimismo de Alonso se mantiene. "No creo que haya nada imposible de arreglar. Tenemos que esperar y ver qué pasa. Intentaremos arreglar todo lo que podamos antes de Australia. Y luego, antes de que sea demasiado tarde en el campeonato, intentaremos arreglar todo lo posible en las primeras carreras. Soy optimista; todo tiene solución. Ha sido un comienzo difícil. Hay muchas cosas que deben corregirse en los próximos dos días y medio. Nuestras fábricas, tanto en el Reino Unido como en Japón, están operando al 100% de su capacidad. Estamos intentando que este proceso sea lo más breve posible", apuntaba el de Aston Martin en rueda de prensa.

Adrian Newey y una reunión en Aston Martin

Pese a que las palabras de Alonso eran algo tranquilizadoras, todo el contexto de Aston Martin volvió a dar un vuelco al ver a toda su cúpula teniendo una reunión a plena luz del día. Adrian Newey, Enrico Cardile, Lance y Lawrence Stroll fueron 'cazados' por las cámaras de DAZN teniendo una intensa conversación. Sobre qué hablaban es un misterio, aunque perfectamente uno puede imaginárselo; pero las caras de Newey... eran un auténtico poema.

Newey es de esas personas que le cuesta disimular al gesticular. Su cara y su expresión le representa. Y en esta ocasión, su frustración, desesperación y cansancio estaban claramente representadas en su cara. El tono de preocupación parecía ser el síntoma en la reunión, y es que al hablar Lance y dar explicaciones de sus sensaciones al volante, Adrian no podía hacer otra cosa que llevarse las manos a la cara.