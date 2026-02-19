MotoGP ya tiene su primer circuito urbano y los aficionados estallan

Alberto Cercós García 19 FEB 2026 - 09:43h.

Cambio de sede en Australia desde 2027: Phillip Island desaparecerá del calendario y el Mundial correrá por las calles de Adelaida

Marc Márquez vacila a MotoGP con su próximo destino

Compartir







MotoGP lo ha hecho. Era un tema que llevaba mucho tiempo sobre la mesa. Tal y como ha ido haciendo la Fórmula 1 a lo largo de los últimos años, los trazados urbanos ya han llegado al Mundial de MotoGP. Por ahora solo se trata de uno que se estrenará en el calendario en 2027, pero la tendencia (viendo cómo trabaja Liberty Media) da a entender que este solo es el inicio de muchos más. La F1 siempre ha tenido Mónaco como un circuito urbano icónico. Era el único respetado y justificado junto con Melbourne. Sin embargo, desde hace una década, al calendario se le han ido sumando otras pistas como Arabia Saudí, Bakú, Las Vegas, Miami o Singapur. La razón es un misterio -bueno, o no-, ya que la gran mayoría de aficionados no están conformes. Y los pilotos prácticamente igual. Donde esté un circuito adaptado para la práctica del automovilismo... que se quite cualquier otra cosa.

Pero el negocio es el negocio, y Liberty Media tiene eso muy interiorizado. Tanto es así, que desde que adquirió MotoGP, el tema de 'estrenarse' en un circuito urbano ha ido cogiendo fuerza. Una de las últimas intervenciones de Carmelo Ezpeleta, precisamente en el GP de F1 en Las Vegas, dejó bien clara la postura. "Nosotros no tenemos ningún problema para correr en circuitos urbanos; lo único que necesitamos tener son escapatorias. Para nosotros, la seguridad es el aspecto más importante", soltaba el CEO de Dorna en DAZN. Ahora, esas palabras ya no tienen ningún tipo de sentido: MotoGP ha conseguido su primer trazado urbano y correrán en él en 2027.

Adiós, Phillip Island; hola, Adelaida

Es de los cambios más inesperados y dolorosos que MotoGP podía hacer. La sede del Gran Premio de Australia dejará, en 2027, de ser el mítico circuito de Phillip Island. En contra, el Mundial correrá por las calles australianas de Adelaida. Una decisión que deja en 'shock' tanto a pilotos como aficionados. Y lo hace no solo por el simple hecho de poner en serio peligro la integridad de los pilotos, sino por ver cómo Phillip Island desaparece del calendario. Un circuito que le gusta a la gran mayoría de pilotos y que da un espectáculo superlativo: por dónde está, por sus características, por su peculiar clima. Phillip Island es una oda al motociclismo y Liberty Media se lo acaba de cargar.

PUEDE INTERESARTE Mercedes se sale con la suya y Fernando Alonso tendrá que esperar

La decisión, más allá de que puede gustar o no, ha provocado que los aficionados de MotoGP se lleven las manos a la cabeza. Y lo dicho, no por el hecho de abandonar Phillip Island, sino por ver cómo a Liberty Medio le da igual la integridad de sus pilotos. Pilotar unas MotoGP (también lo harán Moto2 y Moto3) por un circuito urbano será muy peligroso. La seguridad a la que apelaba Ezpeleta debe ser altísima para no ver una desgracia y será muy interesante saber la opinión de gente como Jorge Martín, Marc Márquez o Pecco Bagnaia. Hasta que eso ocurra, la afición ya ha hablado.