Ferrari deja a todos con la boca abierta al mostrar un alerón trasero reversible

Ferrari busca dar con la tecla y en los test de Baréin luce un alerón trasero totalmente rompedor

La nueva Fórmula 1 ha llegado a nuestras vidas para ver cosas como las que intenta aportar Ferrari. Como si de una carrera por la mayor virguería aerodinámica se tratase, la escudería italiana ha sorprendido a todo el mundo con un alerón trasero nunca antes visto. Durante estos test en Baréin la clara idea es ir probando cosas para llegar al Gran Premio de Australia con prácticamente el coche a punto. Aunque muchos de los equipos se centran en el rendimiento del monoplaza en general o en determinar la fiabilidad del motor, hay otros que experimentan con reglajes muy interesantes. Una de las últimas actualizaciones que Ferrari ha colocado en el coche de Lewis Hamilton es un alerón que gira 180º.

Ferrari sigue innovando y buscando la mejor opción para la temporada. Y su último intento lo protagoniza el alerón trasero más increíble de toda la parrilla actual. Se trata de una solución que entra dentro del nuevo reglamento y que la escudería italiana coloca para diferenciarse aún más de la competencia. En dicho reglamento, la FIA no indica mucho sobre cómo deben los equipos gestionar la apertura del alerón trasero; y ese vacío legal, lo ha aprovechado Ferrari para innovar. Sobre el papel, al menos en la sesión matinal, tampoco hay muchas diferencias en cuanto al tiempo más rápido de Hamilton: a falta de media hora, es décimo.

Lewis Hamilton, feliz en Ferrari

El 2025 de Lewis Hamilton no fue nada sencillo. Una sensación que parece cambiar. "No recuerdo los últimos cinco años, pero tal vez, sí. Siempre intento afrontar la temporada con confianza, pero, por supuesto, te enfrentas a todo tipo de retos diferentes por el camino. Obviamente, he pasado por muchas cosas y, para mí, todo lo que ocurrió el año pasado ya ha quedado atrás. He dedicado mucho tiempo a reconstruirme durante este invierno, a reenfocarme y a poner mi cuerpo y mi mente en un lugar mucho mejor", explicaba en rueda de prensa.

"Siento que estoy en el mejor momento en mucho tiempo, tras reorganizar las cosas dentro de mi equipo. En cuanto al coche, creo que hemos empezado bastante bien hasta ahora. Es un momento emocionante con la nueva generación de coches, porque todo es nuevo y todos estamos intentando averiguar cómo funciona sobre la marcha. El año pasado estábamos atados a un coche que, en última instancia, yo heredé. Este es un coche en cuyo desarrollo he podido participar en el simulador, por lo que tiene un poco de mi ADN. Sin duda, me siento más conectado con este", zanjaba sobre sus sensaciones con el nuevo Ferrari.