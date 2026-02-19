Jorge Morán 19 FEB 2026 - 11:21h.

Lo ocurrido con Prestianni es sólo la última de una larga lista

La asquerosa defensa de Chilavert a Prestianni en el caso de Vinicius: "Mbappé habla de valores y él vive con una travesti"

No por ser habitual, deja de ser vergonzoso. Desde su llegada al Real Madrid, Vinicius ha sufrido todo tipo de racismo en nuestro país. La última en el pasado partido de Champions League, cuando supuestamente Prestianni le llamó 'mono' mientras se tapaba la boca con la camiseta. Una imagen que ha generado un gran revuelo y que ha provocado que muchos pongan el foco en la víctima, en este caso, el futbolista brasileño. Algo lamentable y que muestra la lacra todavía existente en el mundo del fútbol.

Pero lo ocurrido en el Benfica vs Real Madrid no es la primera vez que le pasa a Vinicius. El futbolista brasileño es un referente en cuanto a la lucha contra el racismo y no es para menos, pues 'Vini' ha sufrido hasta veinte episodios relacionados.

Los primeros episodios racistas con Vinicius

Todo comenzó en el 2021, tan sólo tres años después de su llegada al Real Madrid. Durante un Clásico con el FC Barcelona, un aficionado gritó 'mono' a Vinicius mientras era sustituido. La causa terminó siendo archivada por no poder identificar al autor, pero generó un precedente negativo.

Unos meses después, en marzo de 2022, varios aficionados del Mallorca realizaron gestos y ruidos de mono, llegando incluso a mandarle a 'recoger plátanos'. Las autoridades no actuaron, asegurando que los hechos eran 'deleznables', pero sin procedimiento penal.

Un año (2022) en el que sufrió más racismo. Durante un conocido programa de televisión en España, un tertuliano le instó a 'dejar de hacer el mono' mientras hablaban de su conducta con los rivales. Un comentario que generó un gran revuelo en Brasil y que obligó al colaborador a pedir disculpas, alegando que 'había usado mal la expresión' y que quería decir 'tontear'.

Ese mismo mes de septiembre, varios aficionados del Atlético de Madrid comenzaron a realizar cánticos de 'Vinicius eres un mono', pero fiscalía entendió que no debía presentar cargos al ser sólo unos segundos. Por el contrario, sí sentenció con un año de cárcel por delito de odio a cinco aficionados del Valladolid que le insultaron de manera racista durante el partido.

El endurecimiento de las penas por racismo

Fue a partir de este episodio cuándo las cosas se pusieron más graves. En 2023, durante la previa de un derbi con el Atlético, un muñeco negro con la camiseta de Vinicius apareció colgado en un puente cercano a Valdebebas. Cuatro miembros del Frente Atlético fueron condenados a penas de entre 14 y 22 meses de prisión, aunque luego no acabaron en la cárcel gracias al pago de unas multas.

De nuevo en Son Moix (Mallorca), un hincha llamó 'mono' a Vini, siendo identificado por su club y sancionado a una suspensión de tres años sin poder entrar al estadio. Días después, en El Sadar (Osasuna), un aficionado fue captado realizando gritos racistas, aunque no pudo ser identificado. Unos cánticos que se repitieron poco después en el Benito Villamarín, pero esta vez el Real Betis sí pudo identificar al aficionado, trasladando el caso a los tribunales. En el Clásico de 2023, el jugador del Real Madrid recibió gritos de 'mono' y de 'Vinicius muérete', aunque no hubo procesos penales.

Los problemas de racismo en Mestalla

Uno de los hechos más graves ocurrió en Mestalla en el año 2023. Algunos aficionados del equipo ché insultaron desde la grada a Vinicius, quién no dudó en confrontarles. El brasileño acabó expulsado tras un enfrentamiento con Dimitrievski y después de pegar a Hugo Duro, pero el caso terminó con tres hinchas condenados a ocho meses de prisión y dos años alejados de los estadios de fútbol.

En 2024, el jugador del Real Madrid volvió a Valencia, siendo recibido con una tremenda pitada. Vinicius respondió en el campo, marcando dos goles y levantando el puño en señal de lucha contra el racismo.

Los últimos episodios de racismo

En 2023, en el derbi en Metropolitano, una niña de ocho años sufrió un ataque de ansiedad al ser insultada de manera racista por llevar la camiseta de Vinicius. El aficionado termino siendo arrestado. Un mes después, en Sevilla, un hincha fue expulsado del estadio por realizar gestos de mono.

De nuevo en Madrid y también en el Metropolitano, los aficionados rojiblancos realizaron cánticos de 'Vinicius chimpancé' antes de un encuentro entre el Atlético y el Inter. El Real Madrid denunció ante la fiscalía. Unos gritos similares a los que se escucharon un tiempo después en el Sadar, aunque el club blanco acusó al colegiado de obviarlos en su informe.

En septiembre de 2024, cuatro personas fueron detenidas por una campaña de odio en redes sociales antes del derbi madrileño. Ya en 2025, en la semifinal de Copa ante la Real Sociedad, el partido tuvo que ser detenido por cánticos con Asencio, pero las cámaras televisivas captaron a un hincha realizando gestos racistas.

Este mismo año, además de lo ocurrido en Da Luz, también hubo un episodio racista en el Carlos Belmonte. Durante el estreno de Arbeloa, unos aficionados del Albacete realizaron cánticos racistas contra Vinicius.