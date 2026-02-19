Saray Calzada 19 FEB 2026 - 08:27h.

En ElDesmarque madrugada se ha hablado sobre el insulto de Prestianni que denunció Vini y David Sánchez cree que no podrá provarse

El caso Vinicius y Prestianni está teniendo millones de reacciones en todo el mundo. Unos se creen al jugador del Real Madrid y otros optan por la defensa al del Benfica, aunque en ocasiones con argumentos que pasan a ser delitos de odio. En ElDesmarque madrugada se ha hablado sobre este asunto. David Sánchez ha asegurado que para él no hay duda de que el argentino llama "mono" al brasileño, el problema va a estar en demostrarlo.

"Es evidente que le llama 'mono', tanto por la reacción de Vinicius como por la del jugador. Pero en un estado de derecho si no hay imagen y no hay prueba, no hay sanción. La pistola saca humo, pero si no me pillan con la pistola...", dijo el periodista. Nacho apuntaba que en este caso los testigos pueden ser determinantes. David le respondió diciendo que los del Madrid defenderán a Vinicius y los del Benfica a Prestianni.

La UEFA ya ha anunciado que ha abierto una investigación y el caso puede ir para largo. Ante la falta de imágenes, ya que el jugador se tapó la cara con la camiseta, será difícil de probar que hubo ese insultos racista que denuncia el brasileño.

El problema para probar el insulto de Prestianni

En este sentido, la comisión de Jugadores de la FIFA quiere evitar que estos problemas vuelvan a suceder, ya no solo lo del racismo, sino que un jugador se tape la cara a la hora de proferir algún insulto para que no pueda ser captado.

"Estamos tratando de encontrar formas de sancionar a los jugadores que hablan y se tapan la boca. Una cosa es hablar de táctica con tus compañeros o tener una discusión informal, pero claramente había odio entre los jugadores, especialmente de uno a otro. Tal vez necesitamos sancionar este tipo de comportamiento, ya sea que te pongas las manos delante de la boca o que te cubras con tu camiseta como lo hizo Prestianni", dijo Mikael Silvestre, exjugador y miembro de esta comisión.

"Kylian Mbappé dijo que escuchó claramente lo que dijo el otro jugador. Para esta instancia al menos podrás tener testimonios, pero es difícil. Es difícil para el árbitro tener pruebas de lo que está pasando y también es difícil que la investigación avance rápido porque el partido de vuelta es en siete días. Si realmente se demuestra que es cierto, el futbolista no debería poder jugar, debería tener una sanción grande, debería ir a un programa de educación porque este tipo de comportamiento no es posible", comentó sobre el proceso que se ha abierto.