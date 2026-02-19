Saray Calzada 19 FEB 2026 - 06:47h.

Joan Laporta pronunció unas palabras sobre celebraciones de jugadores que se han analizado en ElDesmarque

Marc Ciria copia el eslogan de Laporta en su última campaña con la carta de Messi

Joan Laporta tuvo un acto dentro de la campaña electoral de cara al día 15 de marzo. El expresidente culé habló de muchas cosas y entre otras de celebraciones de jugadores. Si de algo se había hablado a lo largo del día era de la celebración de Vinicius en estadio Da Luz que desencadenó el posterior incidente con Prestianni. El brasileño acusó al jugador del Benfica de llamarle "mono". El catalán en el acto hablaba de que los futbolistas culés hacen celebraciones "divertidas" y en ElDesmarque madrugada ha habido algunos colaboradores que creen que esto va por lo de Vini y otros que no.

"No tenemos unos jugadores que se dediquen a provocar. Las celebraciones que hacen en los goles son divertidas porque la verdad que tenemos niños muy jóvenes y hacen celebraciones muy de acuerdo al mundo que vivimos", decía Laporta en el acto en Girona.

¿Las declaraciones de Laporta van por Vinicius?

Ricardo Reyes preguntaba a los colaboradores si creía que esto iba por lo sucedido con Vinicius ante el Benfica. David Sánchez era uno de los primeros en opinar. "Yo creo que no, que no lo hace con esa intención porque no es tan torpe. El Barça ha tenido capítulos de celebraciones absurdas, la de Puyol con Alves... Le considero bastante inteligente y creo que no iba a por ahí", terminó diciendo el periodista.

El resto de la mesa, Irene Junquera, Nacho Peña y Siro López sí que eran de la opinión que quizás de forma velada esto podría ir por el jugador del Real Madrid. "Yo estoy convencido de que va por Vinicius porque además forma parte de su campaña. Si desde antes de presentar la dimisión ya lleva atacando al Madrid por cualquier motivo", dijo con contundencia Siro. Joan Laporta no llegó a decir el nombre del jugador ni nada parecido, pero dejó la sombra de la duda de que estas declaraciones pudieran ir por Vinicius.