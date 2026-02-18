Fran Fuentes 18 FEB 2026 - 11:32h.

El candidato se define como "un culé que quiere lo mejor para el Barça"

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona siguen su curso y, aunque Joan Laporta y Víctor Font son dos de las candidaturas más potentes, no son las únicas. En esas, un semidesconocido Marc Ciria se mete de lleno en la campaña electoral con una pancarta que dará que hablar. Y es que este candidato ha colgado en Barcelona una lona enorme recordando el lema del propio Laporta en sus últimas elecciones. Por si fuera poco, juega la carta de la nostalgia con Leo Messi y la camiseta que levantó en el Santiago Bernabéu. Sin nombre, solo con el dorsal y con su silueta por detrás. Una insinuación bastante poco sutil que esa sería una de sus bazas electorales.

Según recuerda David Ibáñez, colaborador de ElDesmarque en Barcelona, este eslogan calca el que Joan Laporta colocara en una pancarta en Madrid, en una fachada aledaña al Santiago Bernabéu. Lo que entonces se entendió como una provocación al Real Madrid, algo que cayó bastante en gracia entre el barcelonismo, ahora ha provocado reacciones dispares. Y es que las redes se han encendido con este mensaje. Mientras unos entienden que es una parodia bien metida y que auspicia la rivalidad entre candidatos, otros interpretan que se trata de un mensaje carente de imaginación, originalidad y carisma. Asimismo, hay dudas con la carta de Leo Messi, por la edad del propio jugador y porque la economía del club aún no se ha recuperado.

Quién es Marc Ciria, candidato a la presidencia del FC Barcelona

Así las cosas, mientras a Víctor Font y al propio Joan Laporta se les ha visto en los últimos años y son personajes públicos, lo cierto es que Marc Ciria i Roig ha permanecido más a la sombra en comparación con sus rivales. Este economista y empresario se define a sí mismo como "un culé que quiere lo mejor para el Barça". "Llevo al FC Barcelona en el corazón desde pequeño. El Barça es mi pasión y parte muy importante de mi vida. Como también lo es el análisis y la gestión económica, campo en el que he construido toda mi carrera profesional", afirma.

De este modo, Su candidatura se cimienta en el proyecto Movimiento 42, una plataforma "de socias y socios, para las socias y socios". Ellos mismos se definen como una propuesta "que piensa en positivo, que quiere construir y que trabaja con el empeño de solucionar los problemas que sufre el Barça. El Barça necesita avanzar, modernizarse y profesionalizarse. Y para avanzar, es necesario cambiar", asegura.

Ahora, con su candidatura, afirma que siente la necesidad de dar un paso adelante ante las dificultades económicas que atraviesa el club: Llegó el momento de unir dos de mis grandes pasiones para liderar un cambio y un nuevo camino lleno de éxitos para el Barça. Un camino con soluciones basadas en una gobernanza responsable, transparente y orientada a los resultados.