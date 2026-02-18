Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Gerard Martín da portazo a cualquier salida del Barça: ni oferta del Milan ni de nadie

Gerard Martín, en un partido del Barça
Gerard Martín, en un partido del Barça. Europa Press
Gerard Martín se ha convertido en el comodín de Hansi Flick. Ya sea como lateral o como central, el técnico alemán ha decidido recurrir a él cuando le ha hecho falta esta campaña. Siempre cumplidor y dejando buenas sensaciones, su trabajo no ha pasado desapercibido para los grandes clubes europeos, que han puesto el punto de mira en un futbolista polivalente. Y uno de ellos ha sido el AC Milan.

El conjunto rossonero habría incluso presentado una oferta de 25 millones de euros para hacerse con los servicios de Gerard Martín. Y es que el AC Milan buscaría reforzar el flanco izquierdo de su defensa con una operación de coste moderado, y ahí el zaguero barcelonés les cuadra bastante. Su velocidad, buena salida de balón y 1.86 metros de altura, sumados a su juventud le convierten en una pieza interesante por la que ya estarían dispuestos a desembolsar una cifra importante.

Aunque una cosa es el interés del Milan y otra bien distintas es el deseo del jugador. Según cuenta Mundo Deportivo, el futbolista no tiene ningún interés en escuchar la oferta del club italiano. Su deseo es seguir sumando en el club con el que soñaba desde pequeño y en el que a día de hoy se ha ganado un papel destacado dentro de la primera plantilla.

Gerard Martín durante un partido del FC Barcelona
Gerard Martín durante un partido del FC Barcelona. (Fuente: Europa Press)
Ante las bajas de Andreas Christensen y Ronald Araújo, y con Eric García teniendo que hacer las veces de lateral diestro e incluso de mediocentro, Gerard Martín se ha ganado un hueco en los planes de Hansi Flick. Ahora el futbolista solo piensa en seguir dando su mejor nivel en el conjunto culé y nada quiere escuchar de posibles pretendientes que le alejen del sueño de seguir jugando en el FC Barcelona. Es feliz en la Ciudad Condal y así quiere que siga siendo.

