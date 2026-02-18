Ángel Cotán 18 FEB 2026 - 10:41h.

El excolegiado recoge la opinión de UEFA, FIFA e IFAB

Castigos para los árbitros de VAR del Girona-Barcelona y Real Madrid-Real Sociedad

Compartir







BarcelonaUna jornada más en LALIGA, el tema estrella vuelven a ser las decisiones polémicas de los árbitros. Expulsiones, penaltis e incluso problemas con el SAOT aumentan el cabreo general de los clubes de nuestro fútbol. El pasado lunes, el Girona - FC Barcelona cerró la jornada 24 del campeonato doméstico y el trencilla volvió a ser protagonista. Aunque más allá de posibles errores, Eduardo Iturralde desvela el motivo que ha provocado una indignación mundial entre los máximos órganos del deporte rey.

El que fuera colegiado del colegio vasco atendió a los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER para compartir una información de peso. Iturralde puso el foco en un error concreto del derbi catalán disputado en Montilivi, pero sobre todo, en la explicación interna del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

PUEDE INTERESARTE Hansi Flick sorprende en el Barcelona y repite la polémica decisión que tomó Arbeloa en el Real Madrid

Iturralde desvela una indignación mundial por el Girona - Barça

El ahora analista arbitral, tras hablar con UEFA, FIFA e IFAB, comparte el asombro de los principales organismos del fútbol. El motivo de esta indignación colectiva no es otro que el penalti de Lamine Yamal: "Enfado absoluto. He estado hablando con FIFA, UEFA e IFAB y no dan crédito que puedan decir que no se repite el penalti. Es una aberración contra el reglamento. Encima dicen que toca el balón Bryan Gil y si lo toca ya está influyendo en la jugada. Y tanto que hablan de la transparencia este comité, que se llenan la boca hablando de la transparencia, no puede ser que jugadas tan importantes lo que hagan es filtrarlo".

Iturralde fue más allá y aprovechó este asunto para denunciar las filtraciones que se producen en el CTA: "Tanta transparencia... tienes que salir y explicarlo. ¿Sabes cuál es el miedo? No pueden salir a decir que no hay que repetir el penalti porque entonces UEFA, FIFA e IFAB se les echa encima. No pueden salir y firmar una circular. No se atreven. ¿Sabes que está pasando? Esto es un barco, y en el barco que es el CTA, no hay patrón. Al no haber patrón, el barco va donde le lleva el viento. Y los tripulantes, cada día más confundidos porque cada día hay más cambios de criterios. El único apoyo que tienen los árbitros, que es la Federación y el CTA, se lo dan filtrando las sanciones".