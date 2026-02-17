Ángel Cotán 17 FEB 2026 - 17:52h.

Barcelona/GipuzkoaSanti Cañizares se pone en la piel de los porteros. La posición más vulnerable del campo tiende a ser la más fácil de criticar tras una derrota. No hay guardameta que se libre de esta situación, por muy buena línea que lleve a lo largo del curso, un momento puntual puede ponerle en el foco. Tras las goleadas en el Metropolitano y el Santiago Bernabéu, Álex Remiro y Joan García volvieron al foco, aunque el exportero no duda en defenderles.

Este martes, el ahora tertuliano compareció ante los micrófonos de Radio MARCA en el espacio Despierta San Francisco. Allí, Cañizares valoró el difícil clima de tensión al que deben hacer frente los porteros cada fin de semana.

El exguardameta internacional recordó capítulos de la presente temporada en la que los aspirantes a disputar el próximo Mundial tenían que soportar mucho ruido en la previa de los encuentros en los que se enfrentaban.

Santi Cañizares sale en defensa de Álex Remiro y Joan García

El ahora tertuliano salió en defensa de Joan García tras fallar ante el Atlético y resarcirse ante el Girona: "He fallado con alguna patada al aire, pero te quiero decir que, un portero de 23 años va a cometer errores. Los cometen todos los porteros del mundo y los que menos cometen son los mejores. Joan es un magnifico portero con unas condiciones excelentes en todas las facetas del juego... ¡pero va a cometer errores!".

Fue entonces cuando Santi Cañizares no dudó en sacar a la palestra el nombre de Álex Remiro: "En este país se juzga al portero de forma inmediata. Remiro: qué partidazo hizo contra el Barcelona y el otro día le mete cuatro goles el Madrid. Joan García: qué porterazo, cuatro goles le mete el Atlético de Madrid. Es como que genera todo dudas y no. Los porteros son eso, juegan todos los días y no se les puede medir permanentemente como si se tratara de tomarles la temperatura y ver si tienen fiebre".

Por último, el exportero cerró su defensa haciendo alusión a la portería de la Selección Española: "Cuando debaten sobre quién debe ser el portero de la Selección. Con todo el respeto, Unai Simón tiene que ser el portero de la Selección pero no por el partido del PSG. Hará buenos, malos y regulares partidos, como todos, y es una trayectoria lo que le avala".