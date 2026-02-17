Ángel Cotán 17 FEB 2026 - 14:29h.

El club donostiarra se siente muy perjudicado en sus últimos compromisos

Javier Clemente expone el gran problema arbitral en el fútbol español: "Desde críos"

Compartir







GipuzkoaLa Real Sociedad se siente perjudicada. El mes de febrero está dejando una extraña sensación en el club donostiarra, pues a pesar de los grandes resultados que está consiguiendo Pellegrino Matarazzo, los arbitrajes que está sufriendo el equipo txuri urdin cada vez preocupan más. Este martes, la entidad ha dado un paso más por Gonçalo Guedes aunque traza un plan distinto de cara al partido ante el Athletic Club.

Tal y como ha informado a través de sus perfiles oficiales, la Real Sociedad no se rinde por el extremo portugués: "La Real Sociedad ha presentado el recurso a la resolución del Juez Disciplinario Único en relación con la amonestación de Gonçalo Guedes en la ida de las semifinales de Copa".

Sánchez Martínez, árbitro principal en San Mamés, amonestó con cartulina amarilla a Guedes por simulación. Aunque en el club respetan las dudas con la posible pena máxima, sí tienen claro que hubo contacto de Iñigo Lekue, algo que reconoció el propio jugador rojiblanco ante los medios de comunicación. Este recurso txuri urdin no cambia el plan trazado de cara a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

PUEDE INTERESARTE Mikel Goti hace buena su cesión al Córdoba en apenas dos partidos

La Real Sociedad traza un plan para evitar líos en Copa

Según informa Noticias de Gipuzkoa, la Real apuesta por no alzar la voz públicamente pese al malestar interno por los arbitrajes ante el Athletic y el Madrid por una clara razón. Los dirigentes realistas han decidido denunciar esta situación de manera privada, y más allá de una leve queja a través de la crónica del partido en la web, el club ha decidido callar de cara al público.

El motivo no es otro que la vuelta de semifinales. La citada fuente afirma que el club está muy preocupado por el desenlace de la eliminatoria ante el Athletic y cree que sería contraproducente salir a protestar en este momento por posibles represalias arbitrales.

Por esta razón, la Real Sociedad apunta a no difundir ninguna queja pública por sus canales oficiales y prioriza el poder vivir un encuentro de vuelta ante el equipo bilbaíno sin avivar el malestar arbitral. Si al igual que ocurriera con la mano de Aymeric Laporte, la entidad donostiarra se siente perjudicada, la postura variará.