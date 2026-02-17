Ángel Cotán 17 FEB 2026 - 17:01h.

El entrenador tiene muy definida su columna vertebral

La Real Sociedad va hasta el final por Guedes y traza una postura arbitral ante el Athletic

GipuzkoaUn tropiezo no altera la hoja de ruta de la Real Sociedad. Desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo de Anoeta, el equipo txuri urdin ha modificado radicalmente sus objetivos del curso y está metido de lleno en la pelea por Europa. Además, la semifinal de la Copa del Rey está bien encarrilada, aunque aún queda un último paso hasta La Cartuja.

De la frustración a la ilusión. Rino cambió la cara al primer equipo donostiarra a base de intensidad y una considerable mejora en las áreas. Ahora, la Real Sociedad llega más a portería rival y lo hace en menos toques.

Un avance en el juego y los resultados que no se entiende sin la mano del entrenador. Y es que más allá de sensaciones, los números confirman que Pellegrino Matarazzo ha tocado varias cosas para elevar al equipo txuri urdin.

Los cambios de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

En un estudio realizado por MARCA se pueden observar importantes diferencias entre la Real Sociedad previa a Matarazzo y la actual. Hay seis futbolistas que son indiscutibles para el técnico estadounidense, como así lo demuestran los más de 700 minutos oficiales que acumulan desde su llegada: Mikel Oyarzabal, Carlos Soler, Aramburu, Jon Martín, Sergio Gómez y Gonçalo Guedes.

El capitán txuri urdin es el único activo que supera la barrera de los 800 minutos oficiales disputados con Rino en el banquillo. La parte negativa la protagonizan cuatro cambios, aunque dos de ellos atienden a razones físicas. Brais Méndez e Igor Zubeldia han perdido protagonismo respecto a la Real Sociedad que dirigía Sergio Francisco. Estas son las dos decisiones técnicas que se aprecian con mayor claridad en el once tipo de Matarazzo, aunque hay que señalar el bajón de minutos de Take Kubo y Ander Barrenetxea por las lesiones.

Por último, esta Real Sociedad cuenta con un caso único y no es otro que el protagonizado por Jon Karrikaburu. El delantero centro de Elizondo aún no ha disputado ni un solo minutos oficial bajo las órdenes del técnico realista. Tras continuar en San Sebastián pese a los cantos de sirena invernales, el joven atacante afronta un futuro incierto en el club.