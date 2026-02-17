Tras dos derrotas consecutivas ante Girona y Atlético, el técnico del Barça apuesta por el descanso

El CTA reconoce el "error humano" en la revisión del fuera de juego de Cubarsí, pero respalda la decisión del VAR

Compartir







El FC Barcelona atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada. En cuestión de cuatro días ha firmado dos derrotas consecutivas que complican dos títulos: una diferencia de cuatro goles ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey y una derrota en Girona que le deja sin liderato. Dos derrotas que se han traducido en una sorprendente decisión por parte de Hansi Flick.

Y es que tras caer en Montilivi, Flick ha decidido dar dos días de descanso a su plantilla. Así pues, el conjunto azulgrana no regresará a los entrenamientos hasta el próximo jueves. Tras el duelo del lunes, los futbolistas podrán descansar durante este martes y durante toda la jornada del miércoles.

El objetivo, según cuenta el diario Sport, no es otro que el de resetear la mente, descansar tanto a nivel físico como a nivel psicológico y volver con las pilas cargadas con vistas al próximo duelo liguero, en el que recibirán al Levante el próximo domingo en el Camp Nou. La decisión, además, llega en una 'semana limpia' para el Barça, ya que no tendrá que disputar ningún partido entre semana por primera vez desde que arrancó el año al haberse clasificado directamente para octavos de final de la Champions League.

Hansi Flick repite la decisión de Arbeloa en el Real Madrid

Curiosamente, se trata de una decisión con bastantes similitudes a la que tomó Álvaro Arbeloa en sus primeras semanas en el conjunto blanco. El Real Madrid venía de perder ante el Benfica y quedarse fuera del top ocho de la Champions y acababa de firmar un triunfo in extremis -y polémico- ante el Rayo Vallecano desde el punto de penalti, cómo no.

Tras esos dos encuentros, Arbeloa decidió dar dos días de descanso a su plantilla con vistas al siguiente duelo, ante el Valencia. Era también una 'semana limpia' de partidos para el cuadro madrileño, que ya estaba eliminado de la Copa del Rey, por lo que el técnico decidió que lo mejor era descansar a nivel físico y mental. La decisión, eso sí, causó bastante sorpresa y polémica, pues era la primera vez que el calendario daba un respiro a Arbeloa para trabajar su idea futbolística durante los entrenamientos.