Ángel Cotán 19 FEB 2026 - 10:32h.

El caso sigue abierto

Joaquín Delgado provoca al Barcelona un debate de mercado con el Oviedo atento

OviedoEl Rayo Vallecano - Real Oviedo ya tiene fecha para disputarse, aunque el caso lleva días jugándose lejos del irregular césped madrileño. El club carbayón reclamó los tres puntos del partido aplazado correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA Sports. Tras enfriarse el caso con el regreso de la competición, Javier Tebas valora todo lo acontecido.

El presidente de LALIGA ha concedido una extensa entrevista a ABC. Allí, el mandamás fue cuestionado directamente por las responsabilidades de la tardía decisión de aplazar el choque. Tebas no rehúye la pregunta y deja muy clara su postura.

Javier Tebas deja clara su postura en el lío de Vallecas

Para el presidente de la competición doméstica, LALIGA no cometió ninguna negligencia: "No es negligencia ni debilidad de LALIGA. El campo de Vallecas tendrá muchas otras cuestiones de infraestructura que ya se le han advertido al Rayo en varias ocasiones y hay un reglamento de estadios nuevo desde hace un año y medio al que se tiene que adaptar y que el tiempo va pasando...".

De hecho, Javier Tebas rompió una lanza en favor del Rayo Vallecano: "Pero lo del césped ha sido una programación que tenía el Rayo desde hacía más de dos meses para cambiarlo y ponerlo en condiciones y le ha tocado la lluvia y no lo ha podido terminar para dejarlo en condiciones para jugar. En este caso no veo ni negligencia del Rayo ni negligencia de LaLiga, pero aquí se cae una señora de la limpieza limpiando la escalera y es culpa de LaLiga y de Tebas".

Al ser repreguntado por la falta de autocrítica en su primera respuesta, Tebas deslizó que Vallecas podría mejorar en otros aspectos: "Deberíamos intentar que el estadio del Rayo esté en mejores condiciones ya en estas fechas, porque llevamos tiempo con esa pelea... que los clubes mejoren todavía más en el tema de la estrategia digital... que la mejora de infraestructuras llegue a muchos más estadios...".