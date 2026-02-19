Ángel Cotán 19 FEB 2026 - 09:14h.

Joaquín Delgado, el goleador utrerano con hándicap en el Oviedo

OviedoLa situación del Real Oviedo en LALIGA EA Sports no es fruto de un mal resultado sino de una larga lista de errores. Las malas decisiones en pasados mercados han creado un contexto deportivo que Guillermo Almada no ha podido reconducir. El gol ha lastrado al equipo azul en su regreso a la élite nacional, y aunque lo tenía en casa y muchos aficionados demandaban una oportunidad, volvió a apostar por mirar fuera. Ahora, desde la lejanía, Joaquín Delgado brilla.

El delantero utrerano se marchó a la Ciudad Condal para elevar el techo competitivo del filial del FC Barcelona. Y la realidad es que está lográndolo con creces. Desde su llegada, el técnico Juliano Belletti no ha dudado en apostar por él y Joaquín Delgado está respondiendo con goles.

Concretamente con cuatro tantos en cinco partidos disputados. El último de ellos con premio extra, ya que gracias al buen hacer del ariete de Utrera, el filial azulgrana logró el pase a la final de la Copa Catalunya. Un rendimiento inmediato que genera un debate de mercado en las oficinas culés.

Joaquín Delgado crea un debate de mercado en el FC Barcelona

A sus 24 años, Joaquín Delgado contaba con un hándicap en el Oviedo. Si subía al primer equipo, el ariete ya no podría ser integrante de la plantilla del Vetusta. Esta situación facilitó su cesión al segundo equipo del Barça, previa renovación hasta junio de 2028. Eso sí, la entidad catalana se guardó una opción de compra por el sevillano que, según El Comercio, ronda los cuatro millones de euros.

Una cantidad importante por un jugador que milita en la Segunda Federación, pero al que siguen la pista varios clubes de superior categoría. Sus números hablan por sí solos y en el Barcelona se ha abierto un debate de mercado alrededor de Joaquín Delgado.

La sensación que transmiten desde Barcelona es que se antoja difícil la ejecución de la opción de compra acordada por el goleador, aunque no se descarta que la entidad azulgrana opte por hacer negocio con él. Desde Oviedo se sigue con mucha atención este caso, pues en el club carbayón no se duda del potencial del utrerano, quien podría ser parte del primer equipo si se acaba consumando el descenso a la categoría de plata.