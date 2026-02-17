Ángel Cotán 17 FEB 2026 - 15:44h.

La derrota ante el Athletic Club hunde en el pesimismo a la hinchada carbayona

Javier Clemente expone el gran problema arbitral en el fútbol español: "Desde críos"

Compartir







OviedoHay derrotas que suponen mucho más que perder tres puntos. La del pasado domingo en el Carlos Tartiere es un fiel ejemplo de ello. El Athletic Club remontó el tanto inicial de Ilyas Chaira para hundir más si cabe, clasificatoria y mentalmente, a la parroquia azul. Aún quedan muchos puntos por disputarse en la presente LALIGA EA Sports, pero entre la hinchada carbayona ya se respira una amarga sensación con el descenso de fondo.

La llegada de Guillermo Almada generó una clara mejora en el juego que no terminó de reflejarse en lo numérico. El equipo competía, estaba dentro de los partidos hasta el final... pero faltaba más determinación en el área rival.

PUEDE INTERESARTE Las dos opciones de Guillermo Almada por la baja de Colombatto para el Real Sociedad - Real Oviedo

En un curso con tres inquilinos en el banquillo, las miradas deben apuntar más arriba. La planta noble del club, mano a mano con México, no ha tenido el acierto de años anteriores. Un hecho que comienzan a asumir dentro de la entidad, como desliza Deportes COPE Asturias.

El Oviedo asume un importante error de mercado

Tras la derrota liguera ante el equipo dirigido por Ernesto Valverde, en el citado espacio radiofónico compartieron el sentir que existen en el interior del propio club. Aunque en el pasado mercado de invierno se ha tratado de corregir errores y futbolistas como Thiago Fernández le han dado un plus al equipo, lo cierto es que llegaba tarde.

Responsable azules empiezan a asumir el gran fallo del curso: el mercado de verano. Aún sin comenzar la pretemporada, el Oviedo ya anunciaba a bombo y platillo su primer refuerzo para el regreso a la élite nacional. A partir de ahí, la dirección deportiva protagonizó una intensa ventana de transferencias que acabó con un importante número de nuevas caras.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Athletic con dos suspensos

Se priorizó la cantidad a la calidad. Y ha pasado factura. La citada fuente afirma que miembros del club reconocen este grave error que explica la situación deportiva que atraviesa el equipo: "No hacía falta que hiciéramos tantas cosas como hicimos. Teníamos que haber hecho menos operaciones, pero de más nivel".