El Real Oviedo cayó este domingo ante el Athletic Club en un encuentro que dejó un sabor muy amargo para los asturianos. Fue un partido en el que merecieron más tras una gran primera parte en la que consiguieron adelantarse por medio de Ilyas Chaira, aunque los goles más tarde de Jauregizar y Oihan Sancet dieron la vuelta al marcador. Un duro palo de un partido en el que además Guillermo Almada perdió a Colombatto para la próxima cita liguera.

En el 39', el argentino vio la cartulina por una falta sobre Nico Serrano y se perderá el próximo encuentro contra la Real Sociedad. Una baja más que sensible para Guillermo Almada, que deberá viajar hasta Anoeta sin uno de sus piezas claves. Desde su llegada, Colombatto siempre ha sido titular y por primera vez deberá armar un once sin él.

Los posibles sustitutos de Colombatto

En este escenario, el técnico uruguayo tiene dos opciones para cubrir la baja del centro del campo. Uno de ellos es Nico Fonseca y es el que más paletas tiene para entrar en el once junto a Sibo. El futbolista llegó en el mercado de enero como uno de los principales refuerzos para la plantilla. Hasta el momento ha participado en seis de los partidos del Real Oviedo, aunque nunca del once inicial.

La otra opción con la que cuenta Almada es Dendoncker. El belga tuvo un gran protagonismo tanto con Paunovic como con Carrión, pero con la llegada del nuevo técnico perdió fuerza en el once. De hecho, desde su llegada acumula cuatro partidos en el banquillo sin ningún minuto y tres partidos en los que ha saltado al terreno de juego con un total de 26 minutos repartidos entre ellos.

Ahora, con un nuevo partido importante a la vuelta de la esquina, Almada debe decidir quién será finalmente el encargado de cubrir el puesto de Colombatto en la medular carbayona.