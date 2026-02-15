Joaquín Anduro 15 FEB 2026 - 17:39h.

La pena de Almada por los errores del Oviedo ante el Athletic

Uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Athletic con dos suspensos

Dura derrota del Real Oviedo ante el Athletic por 1-2 en un encuentro en el que los locales merecieron más tal y como ha recalcado Guillermo Almada, tras una gran primera parte. El entrenador uruguayo ha lamentado los errores propios de sus futbolistas y el bloqueo de Busquets Ferrer a Colombatto en el penalti del 1-2 que, si bien "no fue con intención", terminó perjudicando al uruguayo.

Guillermo Almada, tras el Real Oviedo-Athletic

Duele más la Derrota por errores: "Sí, seguramente sí, porque eran cuestiones que sabíamos que podían suceder si nos equivocábamos. En ninguna circunstancia más, ya que me gustó mucho más el primer tiempo que el segundo. Nuestras imprecisiones nos terminaron costando carísimo, sumado a los errores. Entonces, duele, porque si te superan futbolísticamente... bueno, también dejamos de hacer cosas en el segundo tiempo. Pero en definitiva pienso que es una derrota injusta por lo que hicimos en el primer tiempo y lo que dejamos de hacer en el segundo, pero tampoco es que nos apedrearan el arco. Cometimos errores y ellos lo aprovecharon en definitiva con mucha efectividad".

Sensación de dejar vivo al Athletic: "Nosotros precisábamos ganar y la realidad es que no pudimos sostener, por más que insistimos, todo lo bueno que estábamos haciendo en el control del juego, en las llegadas en profundidad, en la presión... Ellos nos saltearon muchas veces líneas y ahí, a partir de la toma del rebote o de la segunda pelota, nos complicaron y, sumado a errores puntuales que cometimos en los goles. Así que la sensación es amarga y sí que te queda la sensación de que dejamos escapar una oportunidad en la que podíamos haber sumado de a tres".

Caída en la segunda parte: "Bueno, tendríamos que analizar las cosas. Lo que más insistimos es que, si estábamos haciendo algo bien, que estábamos haciendo muchas cosas bien, teníamos que sostenerlo y la mejor manera de defenderlo es buscar el segundo gol. Entonces no teníamos que cambiar nada: insistir en seguir generando las brechas que teníamos que generar, el control del balón, mayor precisión, seguir presionando en los momentos que teníamos que hacerlo... En definitiva, hay un análisis que tenemos que hacer de por qué variamos tanto. Más allá, vuelvo a insistir, que no es que nos generaron mucho, con pocas cosas terminaron siendo efectivos. En un centro desde el costado terminó el penal y en la otra, en una toma de rebote también, en una imprecisión nuestra. Así que tendremos que hablarlo en profundidad con los jugadores para buscar las causas de lo que sucedió en el segundo tiempo".

Pantalla del árbitro a Nico Fonseca en el penalti del 1-2: "Sí, la vi en directo y no con intención, pero le hizo pantalla a Nico Fonseca, que podía cortar el balón porque estaba derecho donde estábamos nosotros. Bueno, voy a insistir, el árbitro no le iba a hacer esa cuestión, pero fue muy clara para nosotros, la protestamos porque le cortó el inicio de la carrera, que seguramente podía haber cortado el inicio de esa jugada que después termina siendo determinante en el marcador".

Comparación con la derrota ante Osasuna: "Son parecidas porque en las dos creo que no merecimos perder, pero en definitiva dejamos el resultado por errores propios. Eso es lo que creo que nos ha condenado en estos resultados que precisamos ganar. Y hay que levantarse como sea. Hay que levantarse, queda mucho campeonato. Yo sé que duelen, o se gana o se aprende, y bueno volvimos a chocar con una piedra parecida a aquel día de Osasuna. Tenemos que levantarnos y aprender y que no nos suceda más, y que si los rivales nos ganan es porque son superiores infinitamente, no por errores puntuales que en definitiva terminan siendo determinantes en el marcador, como aquel día y en el partido de hoy".

Golpe casi definitivo tras el 1-2: "No, yo no pienso eso, soy honesto. Vamos a seguir peleando, luchando y sosteniendo con más continuidad todo lo bueno que hicimos en el primer tiempo. Si lo sostenemos y encontramos más efectividad, que en definitiva se trata de eso. Así que seguiremos escarbando y poniendo a los que estén mejor desde el punto de vista anímico y futbolístico. Aquí vamos a dejar la vida y lo que no tenemos por seguir peleando hasta el último suspiro que tenga. Yo soy un optimista en estas situaciones y que aprendamos para que no se repitan, sobre todo los errores en los que colaboramos nosotros".

Críticas al mercado de invierno: "Sé que los directivos y los dueños hicieron un ingente esfuerzo para reforzar el equipo. No estoy en las negociaciones, sé que había negociaciones por otros futbolistas pero no se pudo llegar a un acuerdo. Pero no puedo pensar para atrás, tengo que pensar en lo que tengo y analizar permanentemente. Lamentarme porque no trajimos a fulano o a mengano... en definitiva son estos los jugadores que tenemos y tenemos que seguir intentando hacerlos crecer futbolísticamente, como hicimos en el primer tiempo, para que en definitiva podamos encadenar algunas victorias, que es lo que precisamos. Así que no pienso para atrás y pienso en el futuro inmediato, que es solucionar el próximo partido con la Real Sociedad. Hacer una buena autocrítica, un buen análisis y buscar la variante necesaria para ganar el próximo partido".