El Valencia CF ha salido al mercado para firmar un lateral derecho libre. El listado de opciones es corto y, aunque el club tiene luz verde para hacerlo, lo complicado es encontrar un jugador de ese perfil. Renzo Saravia, ex internacional con Argentina gusta y es una posibilidad cierta, pero el conjunto de Mestalla busca un temporero, un jugador para los próximos cuatro meses que pueda solventarle la papeleta ahora y no comprometerse más allá de verano.

El panorama con el lateral derecho

El panorama con el lateral derecho no es sencillo. Foulquier se pierde toda la temporada; Thierry tiene problemas musculares recurrentes y Rubo Iranzo, el refuerzo del filial, sale ahora de una pequeña lesión en el ligamento de la rodilla y Carlos Corberán en los dos últimos partidos ha tenido que utilizar a Rioja a pierna cambiada o a Unai Núñez, quien por cierto ha dado la talla en esa posición aunque no es la suya.

Ante esta situación el Valencia CF fue a buscar un lateral derecho pero los expertos de mercado como Mario Parri, representante y hermano de los exvalencianistas Sócrates y Líbero, saben que "es arriesgado fichar a un jugador de ese perfil. Si en el mercado de invierno es complicado porque tú necesitas rendimiento inmediato, imagínate sólo a cuatro meses", explicaba en el programa La Banda de À Punt.

La reflexión de Mario Parri sobre el lateral derecho

En ese sentido, Mario Parri, agente de jugadores reflexionaba en voz alta sobre el asunto que bien resume lo que pueden pensar Ron Gourlay y Corberán al respecto. "Yo he hecho una reflexión pensando estos días en esta oferta y en por qué el Valencia no quiere darle más de lo que queda de temporada a un jugador (como Renzo Saravia) Y es porque creo que tiene dudas en la renovación de de Thierry. Si lo tuviese clarísimo, mejoraría muchísimo la oferta para traer a este jugador y no renovar a a Thierry, ¿no?".

En su opinión, la decisión del Valencia CF de fichar sólo a un temporero por cuatro meses tiene una ventaja. "Esto le permite poder valorar a los dos jugadores: primero la recuperación de Thierry y después el rendimiento que le va que le vaya a dar este jugador (fichaje) además de que le permite encontrar más oportunidades de mercado que pueda tener en verano".

El caso Unai Núñez descarta un fichaje

Parri culmina su reflexión metiendo en la ecuación a Unai Núñez y recomendando que el Valencia CF no fiche ahora. "Además también teniendo a Unai Núñez y pudiéndolo poner como lateral, viendo como ha rendido, aunque sea un lateral mucho más posicional, creo que le salva la papeleta de aquí hasta final de temporada. Por lo tanto yo en esas condiciones y pensando en la adaptación yo no traería a un lateral"; concluye.