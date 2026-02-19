David Torres 19 FEB 2026 - 11:58h.

Vicent Abril y Raúl Jiménez, dos porteros, un destino: el plan del Valencia CF con ellos

Habitual con el primer equipo, el Valencia CF se plantea cederlo para que complete su formación en la élite

ValenciaEl Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Raúl Jiménez para que el guardameta del VCF Mestalla continúe su formación en la Academia VCF. A día de hoy es uno de los dos porteros internacionales que tiene el club bajo las órdenes de Angulo ya que protagoniza un apasionante duelo con Vicent Abril para ver cuál de los dos es mejor.

Raúl Jiménez, nacido en 2006 en Catral (Alicante), llegó a la Academia VCF en el verano de 2020 y desde ese momento ha ido dando pasos hasta llegar al VCF Mestalla, equipo con el que debutó el pasado curso cuando todavía estaba en etapa juvenil.

Además, el portero alicantino, que fue uno de los jugadores destacados del VCF Juvenil A que la pasada temporada fue subcampeón en la Copa de Campeones, ya ha ido convocado con el primer equipo en varias ocasiones.

Fijo con la selección española de su categoría

Raúl Jiménez es un habitual de las convocatorias de las categorías inferiores de la Selección Española con la que ha participado en importantes campeonatos como el Europeo Sub-17, Mundial Sub-17, Europeo Sub-19 (campeón en 2024 y subcampeón en2025) y este mismo curso en el Mundial Sub-20.

Los datos de su nuevo contrato y su futuro

Raúl Jiménez ha ampliado su contrato hasta 2028 y tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, una prueba evidente de la confianza del club en el meta que alterna el filial con el primer equipo. Además, tal y como ha adelantado la COPE, la intención del conjunto de Mestalla es que el futbolista se marche cedido la temporada próxima a un club dónde pueda continuar su formación en la élite.

En el Valencia CF consideran que tiene más nivel que Segunda RFEF pero que, a la vez, es demasiado joven para dejarlo como tercer portero del primer equipo y que no tenga minutos.