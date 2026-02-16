David Torres 16 FEB 2026 - 11:11h.

El Valencia ya habla con sus agentes para ampliarle dos años el contrato

La paradoja Dimitrievski: de salir en el mercado a ser la salvación del Valencia CF

ValenciaStole Dimitrievski volvió a ser decisivo este fin de semana para que el Valencia CF venciera al Levante UD en el derbi. Al cuarto de hora detuvo un balón a cabezazo de Iván Romero que bien podría haber puesto en ventaja a los granotas. El meta de Macedonia del Norte, que ya fue trascendental en la Copa del Rey, se ha convertido en un seguro del Valencia CF tras la lesión de Julen Agirrezabala hasta el punto que, cuando el vasco regrese (no debería tardar más de una semana o dos) el debate de la titularidad está abierto.

Premio para Stole Dimitrievski

El caso es que el encuentro contra el Levante UD es el décimo partido oficial que disputa Stole Dimitrievski y, por tanto, el Valencia CF tendrá que pagarle un bonus que estaba establecido en su contrato y que se ahorró la temporada pasada cuando, ya salvado, el portero no disputó en el último choque de LALIGA; motivo que le generó un cabreo con Corberán.

Ahora, tras pedir perdón por insinuar que Agirrezabala jugaba por contrato, Stole vive un momento dulce en Mestalla. Dejó la portería a cero y la sensación que existe es que está más cerca de ampliar su contrato.

Su renovación, negociándose

De hecho, ya confesó Ron Gourlay a pregunta de ElDesmarque que ya negocian con su agente para hacer efectiva la cláusula por la que los de Mestalla pueden atarlo de forma unilateral.

En el caso de Stole Dimitrievski, titular indiscutible tras la lesión de Julen Agirrezabala, el Valencia CF puede ampliarle su contrato durante dos años mejorándole el salario. El club quiere y el jugador está viviendo un momento dulce. Además, la alternativa para la portería (que igualmente necesitará un refuerzo en verano) pasa por ejercer la opción de compra de un Julen Algirrezabala que se acerca a los diez millones de euros.