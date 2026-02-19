David Torres 19 FEB 2026 - 07:17h.

Sadiq y Ramazani devuelven la sonrisa al Valencia CF: "Nuestra ciudad"

Una tablet, dos amigos y cachonedo puro

ValenciaLa conexión forjada entre Sadiq Umar y Largie Ramazani en el Almería volvió a dar frutos en el Valencia con el derbi valenciano, donde ambos firmaron los goles de su equipo ante el Levante en un duelo que devolvió al presente una complicidad nacida años atrás. Está claro que, entre ellos hay química, buen rollo y risas, muchas risas. La prueba evidente fue en el derbi. En el Ciutat bajo un contexto de presión por la lucha por la permanencia, la conexión volvió a activarse. Ante el Levante, ambos fueron los goleadores. Ramazani marcó el primer gol en el minuto 64 con una gran volea con la zurda en una acción en la que participó Sadiq con un desmarque y taconazo; veinte minutos después fue Sadiq quien marcó para sentenciar el partido con un gol en el que se impuso a la defensa levantinista.

Ahora el Valencia CF los ha sentado en Paterna para que reaccionaran a sus goles y, claro, la magia ha surgido. Todo lo que podamos escribir se queda corto. El vídeo de ambos narrando sus goles, comentándolos y reaccionando a los mismos no tiene desperdicio, es puro cine. Pasen, siéntense y disfrútenlo

Forjaron su amistad en el Almería

El nigeriano y el belga coincidieron en el Almería en una etapa marcada por el crecimiento del conjunto andaluz y ambos fueron protagonistas del ascenso a Primera División. En la 2021-22 en la que fueron campeones de Segunda, Sadiq fue la máxima referencia ofensiva con 18 goles y Ramazani, aportó desequilibrio desde la banda con 8.

Después de ser los máximos goleadores del equipo de Rubi en la categoría de plata, el destino los separó tras la salida de Sadiq a la Real Sociedad a mitad de la siguiente temporada 2022-23, pero el fútbol los ha reunido ahora en el Valencia.

El entendimiento sobre el césped evocó su etapa en Almería: desmarques, balones en profundidad, apoyos y complicidad. Hasta ahora han coincidido muy poco en el césped, pero Ramazani mostró su mejor versión cuando entró Sadiq al partido.

Así, de Almería a València, la dupla Sadiq-Ramazani puede convertirse en uno de los argumentos ofensivos del Valencia en un tramo decisivo del curso, esta vez con la ambición de alejarlo de los puestos de descenso y devolver al conjunto valencianista a cotas más altas con goles y sonrisas. Siempre con muchas sonrisas.