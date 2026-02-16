David Torres 16 FEB 2026 - 08:48h.

En media hora juntos rieron, hicieron reír y le dieron otro aire al Valencia CF

La explicación de la celebración y dedicatoria especial del gol de Umar Sadiq en el derbi

ValenciaEl Valencia CF ganó el derbi por primera vez en su historia en Mestalla y en el Ciutat en la misma temporada. Al margen del resultado y que fueran autores de los goles, dos futbolistas han devuelto al Valencia CF y a su afición su sonrisa: Largie Ramazani y Umar Sadiq. Belga y nigeriano, que ya fueron felices en el Almería, quieren repetir la experiencia en el conjunto de Mestalla. Ante el derbi coincidieron media hora en el campo y le dieron una alegría futbolística al equipo de Carlos Corberán que no había tenido en la primera hora de juego.

El primer gol aprovechó la velocidad de Ramazani y, sobre todo, la conducción de Javi Guerra. Cuando el punta recibió el balón en la frontal, ni se lo pensó, control y zapatazo a la escuadra para desatascar un derbi que en los primeros 63 minutos sólo había tenido una ocasión clara y fue granota.

Pero es que, con Sadiq en el campo y metros porque el Levante estaba volcado y los defensas cansados, la presencia de Umar en el terreno de juego fue letal. Bajó un melón que Javi Guerra mandó a las nubes desde la frontal, cuerpeó con el central, enfiló a Mat Ryan y no se lo pensó. Zapatazo desde lejos y a reírse y celebrar como su amigo Danjuma.

Risas en los goles

La alegría de los dos delanteros es contagiosa para el equipo y para la hinchada en unos tiempos grises y en los que el Valencia CF necesita alegrías. Nótese que los de Corberán estaban en puestos de descenso antes del comienzo del partido. Pero esta vez las rotaiones sí que

Lo primero fueron las celebraciones. El belga, dio volteretas hasta cansarse como habitúa:

El nigeriano, por su parte, se acordó de Danjuma

Y simpatía en las celebraciones

Y, al final del encuentro, más cachondeo, más ejemplos de la alegría que inunda a ambos y que ha contagiado al vestuario.

Sadiq saltaba como un conejo:

Interrumpió la entrevista de Luis Rioja

Mientras que Ramazani cogía el teléfono para celebrar el triunfo

Y para que nada faltara, en su cuenta oficial, hacía un guiño hacia su hinchada: "Nuestra ciudad"