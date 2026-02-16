Fran Fuentes 16 FEB 2026 - 06:39h.

El nigeriano le da su camiseta para que la sujete y la muestre en cámara

La victoria del Valencia CF sobre el Levante UD tuvo varios artífices. Uno de ellos fue Umar Sadiq, quien marcó el 0-2 definitivo y dejó una celebración de lo más curiosa. El ariete de Kaduna es, ya desde el pasado curso cuando llegó como cedido, uno de los tipos más particulares, pero también más queridos del vestuario. Así las cosas, el delantero dejó un vacile con Luis Rioja en plena entrevista post partido que provocó las risas tanto del jugador sevillano como del vestuario, presente durante toda la escena.

Todo sucedió cuando Luis Rioja se encontraba charlando con la reportera de Movistar LALIGA. En ese momento, llegó Umar Sadiq, interrumpiendo la charla, para darle al extremo valencianista su camiseta. De hecho, el delantero le colocó las manos para que la sujetara y se viera su nombre en las cámaras de televisión. Tras darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Luis Rioja se partió de risa y dejó la camiseta valencianista en el suelo.

Sin embargo, la broma todavía no había acabado. Y es que Luis Rioja todavía se la iba a devolver: "Este no ha sido tan importante", bromeó, a sabiendas de que, en realidad, sí que lo fue. No en vano, Umar Sadiq logró anotar el gol de la tranquilidad para el Valencia CF en un momento de tensión. Con el 0-1 nunca se sabe y el nigeriano logró matar el partido en los minutos finales y dar tranquilidad al valencianismo. Esos tres puntos ya no se escaparían. De hecho, el propio extremo lo acabaría reconociendo: "Sí, en realidad que ha sido importante. Sabemos de la fortaleza del grupo, de tener un grupo completo, y eso es lo que nos va a dar la fuerza para seguir creciendo", afirmaba.

Los vaciles a Luis Rioja, más allá de Umar Sadiq: "Saben que la puedo liar"

También le vaciló el resto del vestuario en plena entrevista, algo que la reportera señaló, afirmando que todos en el vestuario estaban atentos escuchando a Luis Rioja. Algo a lo que el propio jugador restó importancia: "Sí, porque saben que la puedo liar con las palabras. Entonces están esperando para luego meterme los memes".

Por último, el jugador reconoció que esta victoria era muy importante, sobre todo en el plano anímico, donde el equipo necesita agarrarse a los buenos momentos: "Mucho, además de subir en la clasificación, nos va a servir para coger confianza y coger aire para lo que nos viene", sentenció. Una muestra de que este vestuario del Valencia tiene muy buen ambiente, pero también que necesita buenos resultados para poder disfrutar.