Pablo Sánchez 15 FEB 2026 - 22:35h.

El central del Valencia César Tárrega lamentó lo ocurrido al finalizar el partido ante el Levante con la celebración de su compañero Eray Cömert y pidió “perdón” y mostró “todo el respeto” al conjunto ‘granota’. “Hay que pedir perdón porque tocaba hacer la celebración y mostramos todo el respeto al Levante y pedimos disculpas. Hemos ido a celebrar con nuestra afición y cierto gesto no ha sentado bien, como es lógico”, señaló Tárrega sobre el gesto de Cömert ondeando un banderín del Ciutat de València con su camiseta.

“Hay que saber donde estamos celebrando y saber también en qué campo estamos celebrando, en la ciudad en la que estamos y en la situación en la que está el otro equipo”, añadió. Tárrega también habló sobre el estado de ánimo de Cömert: “Él mismo ha dicho que se arrepiente, que sabe que no lo ha hecho bien, pero le ha llevado la euforia del momento y desde aquí pedir perdón”.

La opinión de Carlos Corberán

El técnico del Valencia habló también sobre la rivalidad con el Levante: “La rivalidad está clara, pero yo la entiendo desde el máximo respeto porque es bonito jugar este tipo de partidos. Sabemos lo que supone para nuestra afición ganar el partido y la carga en lo emocional es alta”.

Sobre la celebración final de Eray Cömert, que terminó con pelea y lanzamientos de botellas, Corberán aprovechó la oportunidad para disculparse: “Pedir disculpas en nombre del Valencia. Hay mucha tensión y a veces se expresa de una manera que no es correcta. No hemos querido faltar al respeto al Levante”.

“Sabíamos que existirían los momentos de tensión con Pepelu y el jugador era consciente. Tenía que poner todo el foco en el fútbol y en su personalidad y estos momentos también ayudan a evolucionar y a crecer como jugador”, señaló sobre el futbolista del Valencia, recibido por su antigua afición con gritos y billetes con su cara.