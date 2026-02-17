La cara más divertida de Sadiq con Olasagasti en la previa del derbi

Celia Pérez 17 FEB 2026 - 08:40h.

Ambos compartieron vestuario en la Real Sociedad

El Valencia se llevó este domingo el derbi frente al Levante en un duelo de intensidad que se definió gracias al golazo de Largie Ramazani y un tanto de Sadiq, que superó en el uno contra uno a Mathew Ryan. Una victoria que impulsa a los de Carlos Corberán al decimoquinto lugar y que dejó anécdotas como las del delantero nigeriano con su ex compañero Olasagasti.

Resulta que tanto Umar Sadiq, ahora en el Valencia, y Jon Ander Olasagasti, ahora en el Levante, compartieron vestuario en su momento en la Real Sociedad. Una etapa de la que parece que guardan una buena relación y que ha dejado ver, una vez más, la cara más divertida del delantero valencianista. Captado por las cámaras de Movistar, se puede ver como Sadiq, con café en mano en la previa del partido, se acerca a Olasgasti mientras ambas plantillas estaban sobre el césped del Ciutat de Valencia.

Ambos chocan sus manos, se abrazan y el delantero, con sonrisa en la cara, le explica: "Tío, es que veo una cara que me suena con el uniforme del Levante y digo: 'uy, Olasagasti'". Un comentario que provoca la risa de Olasagasti y dejando una vez más muestra de la cara más amable y divertida de Sadiq.

Hay que recordar que ambos compartieron vestuario en la Real Sociedad antes de que Sadiq saliera cedido en enero de 2025 y posteriormente terminara traspasado en el Valencia este verano, mientras que Olasagasti, tras toda una vida en la Real Sociedad, ficho por el Levante este verano, firmando un contrato con que el estará vinculado con la entidad granota hasta 2028.