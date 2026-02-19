Joan Laporta desvela su plan de fichajes si gana las elecciones

Pablo Sánchez 19 FEB 2026 - 20:56h.

Mientras la temporada sigue su curso con un Barcelona que acumula un par de tropiezos importantes en los últimos días, Joan Laporta prosigue con sus actos de precampaña tras dimitir como presidente para presentarse de nuevo a las elecciones. El dirigente catalán estuvo presente este jueves en Mataró, donde le acompañaron las cámaras de ElDesmarque.

Laporta asegura que, de volver a ser presidente, la línea de fichajes del club continuará por los mismos derroteros. Mejorar continuamente al equipo y seguir con la cantera como el pilar fundamental de crecimiento seguirán siendo el patrón a seguir.

"Si ganamos las elecciones nuestro proyecto ha sido en todo momento el deportivo, mejorar con el trabajo que ha ido haciendo el director deportivo y todo su equipo. Aquí incluyo también a las personas que dirigen el scouting y el fútbol base del Barça. Cuando necesitamos reforzar una posición miramos en casa y si no está maduro vamos al mercado a buscar algúna pieza con garantías. Si los socios nos dan la confianza para continuar con esto seguiremos", comentó al respecto.

Polémica con los árbitros

A Laporta también le preguntaron por todo lo que tiene que ver con el arbitraje que cada jornada recibe su equipo y lo que le está perjudicando. El catalán se muestra claro. "Algunos están más que identificados, es un tema recurrente con algunos. El tema de los árbitros la mejor manera de solucionarlo es jugando a nuestro fútbol, un fútbol que gusta al mundo, a los aficionados en general. Es la manera de superar estos obstáculos que nos pone el estamento arbitral de forma recurrente en cada uno de los partidos que jugamos", prosiguió.

"Como no podemos hacer nada más tenemos que hacer examen de conciencia, decir que vamos a mejorar si cabe nuestra manera de jugar al fútbol para que esta fuerza que tiene un equipo cuando normalmente juega bien acaba ganando, eso es lo que nos tiene que dar fuerza. Todos los estamentos llegan a un punto que no hay margen para el error".