Almada responde a la suspensión de Vallecas y al peligro de los Williams: "Lo primordial es lo que hagamos nosotros"

Nuevo comunicado al respecto

LALIGA ha emitido un comunicado para pronunciarse sobre la resolución del Juez Único de competiciones profesionales de la RFEF después de no admitir la fecha establecida para la disputa del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, aplazado por el mal estado del césped de Vallecas para el 4 de marzo de las 19.00 horas.

El organismo futbolístico manifiesta su rechazo a esta resolución y expone su confianza en que será anulada próximamente.

El comunicado de LALIGA

LALIGA desea manifestar que la resolución dictada por el Juez Único de competiciones profesionales de la RFEF se aparta del marco jurídico vigente en materia de organización de las competiciones profesionales, consolidado por la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 1440/2025, de 16 de octubre, y por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de diciembre de 2024, firme desde el 17 de diciembre de 2025, y que ha sido aceptado tanto por la propia RFEF como por sus servicios jurídicos.

De acuerdo con este marco jurídico, LALIGA tiene la competencia exclusiva para determinar y modificar la fecha y hora de celebración de los partidos de la competición que organiza. La fijación de fechas y horarios, así como cualquier decisión vinculada a los mismos —incluida la suspensión de encuentros— forma parte de la organización del Campeonato. En esta materia, la RFEF no tiene competencias revisoras sobre las decisiones adoptadas por LALIGA.

La suspensión del partido Rayo Vallecano – Real Oviedo fue acordada por LALIGA en el ejercicio de sus obligaciones como organizador de la competición, tras recibir un informe técnico que concluía que el estado del terreno de juego no reunía las condiciones adecuadas para la disputa del encuentro, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de todos los participantes.

La nueva fecha del partido ha sido fijada tras dar audiencia a ambos clubes, que trasladaron sus preferencias, así como a la propia RFEF. En el marco jurídico actual, LALIGA ha venido adoptando de forma habitual decisiones de suspensión y fijación de nuevas fechas en la competición profesional, con la conformidad de la RFEF, práctica que la resolución del Juez Único ahora desconoce.

LALIGA interpondrá recurso contra esta resolución, con plena confianza en que será anulada. LALIGA reitera su compromiso con la integridad de la competición y con la seguridad de todos los participantes, y continuará ejerciendo las competencias que legalmente le corresponden en defensa del fútbol profesional español.