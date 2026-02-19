Diego Páez de Roque Madrid, 19 FEB 2026 - 19:01h.

Barrios ha reaparecido en el entrenamiento del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid afronta varias semanas cruciales para el porvenir de su temporada. Sin opciones de ganar LALIGA pero con la clasificación a la Champions League aún pendiente, los colchoneros deben mantener la ventaja que consiguieron en la ida de semifinales de la Copa del Rey para alcanzar la tan ansiada final de Sevilla, además de vencer al Brujas para pasar a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Para ello, Diego Pablo Simeone necesitará del máximo de efectivos posibles debido a la alta carga de partidos y dificultad de los mismos. Esta tarde ha recibido una gran noticia con Pablo Barrios.

Los primeros pasos de Pablo Barrios en su recuperación

Después del choque europeo contra el Brujas, el Atlético de Madrid ha entrenado esta tarde mirando de nuevo a la competición doméstica, donde se enfrentarán al Espanyol en el Metropolitano.

En la sesión, los jugadores que partieron como titulares en Bélgica se ejercitaron en el gimnasio, mientras que los suplentes o los que no disputaron ningún minuto se entrenaron en el césped bajo las órdenes de Simeone. El técnico argentino no pudo contar ni con Nico González ni con Pablo Barrios, aunque el canterano se dejó ver por primera vez desde su lesión.

En el encuentro de Copa del Rey contra el Real Betis, el '8' notó un pinchazo en los isquiotibiales y tuvo que abandonar el encuentro antes de tiempo. Desde entonces se ha perdido varios de los partidos más importantes, como el del Barcelona, el del Brujas o en LALIGA, donde el equipo ha echado en falta su presencia.

Se esperaba que fuese una lesión de duración, y así está siendo. Todo apunta a que tardará algunas semanas en volver, pero hoy ha dado sus primeros pasos en su recuperación. Mientras los suplentes se entrenaban bajo las órdenes de Simeone, Pablo Barrios ha estado haciendo carrera continua sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

Hay mucha expectación por ver de nuevo al '8' en el centro del campo del Atlético de Madrid. Aunque aún no se sabe su fecha de regreso, los aficionados esperan que pueda llegar al encuentro crucial en el Camp Nou correspondiente a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey.