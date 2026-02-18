Diego Páez de Roque Madrid, 18 FEB 2026 - 23:31h.

El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate contra el Brujas en la ida de playoffs de la Champions League. En Bélgica se vieron todas las caras de los de Diego Pablo Simeone, desde la faceta goleadora en el principio y final de la primera mitad al Atlético débil al que le generan muchas ocasiones.

Comenzaron adelantándose 0-2, aunque el conjunto belga logró empatar en apenas 10 minutos. Con media hora por delante, los rojiblancos se encontraron con un gol en propia de Joel Ordóñez, aunque Tzolis consiguió empatar justo antes del minuto 90.

Koke explica los problemas del Atlético

Tras el choque, Koke atendió a Movistar + para analizar el encuentro. El capitán del Atlético de Madrid explicó algunos de los errores que cometieron, sobre todo en la segunda parte, donde concedieron tres goles.

"Nos hemos puesto 0-2 y no hemos sabido mantener el resultado. Ha sido una montaña rusa, como todo el año. Hay que estar más concentrados. Como en la jugada a balón parado. Con un 0-2 hay que saber cuidarlo bien porque es muy difícil ganar fuera de casa en Champions", mencionó el '6', recordando las múltiples subidas y bajadas del equipo esta temporada.

El centrocampista destacó la dificultad del estadio, donde el Barcelona también empató y únicamente ha podido ganar el Arsenal. "Pero hay que cuidar los detalles. Si nos ponemos por delante, saber mantener el resultado".

"El equipo ha ido a por el partido. Hemos tenido alguna ocasión, la de Álex... ellos luego han ido al ataque, han sumado mucha gente arriba y nos han hecho el empate", añadió el capitán.

Finalmente, Koke llamó a la afición para el partido de vuelta en el Metropolitano de la semana que viene. "Necesitamos a nuestra afición, como el otro día contra el Barcelona. Cuando estamos todos juntos, especialmente en casa, somo un rival duro".