Pablo Sánchez 19 FEB 2026 - 22:33h.

Alcaraz sorprende a todos de pesca junto a Sinner, Medvedev y Rublev en Doha

Ya está en semifinales

Carlos Alcaraz sigue con paso firme por el ATP de Doha y ya está en semifinales tras superar por dos sets a uno a Khachanov. El tenista murciano, con el billete para las semifinales ya en el bolsillo, expresó públicamente su enfado con la norma de los warnings, asegurando que perjudica al espectáculo y a la calma del jugador, que se ve apresurado casi siempre para sacar rápido y no ser sancionado.

Durante la rueda de prensa posterior al partido, expresó su malestar de la siguiente manera. "La regla del tiempo es absurda. El haber hecho el punto, el haber terminado en la red con el sprint, el ir a la toalla, es que no tengo tiempo de ir a la toalla. Desde la toalla, pedir las bolas y sacar no he tenido tiempo. Es absurdo. El público seguía gritando. Encima ha pedido warning. Personalmente pienso que tienen que tener un poco de mano izquierda o incluso cambiar la regla. Para mí es una ridiculez. Muchos jugadores pensarán parecido, unos van más rápido y otros más lento. Cada partido hay que respetar el tiempo y no empleo mi rutina normal. El tenis es a base de espectáculo. Cuando la ATP se queja de que necesitan traer a más gente, si no nos dejan recuperar entre punto y punto vamos a ganar poco público y a atraer menos gente al tenis", sentenció.

La crónica del Alcaraz-Khachanov

Carlos Alcaraz cedió por primera vez un set en el torneo y tuvo que completar una remontada para superar en tres sets al ruso Karen Khachanov (6-7(3), 6-4 y 6-3) y situarse, por primera vez, en las semifinales del torneo de Doha.

"Déjame ganar una vez", dijo en la red el ruso, campeón en 2024 al español con el que perdió por sexta vez en otros tantos cara a cara. Sin embargo, por segunda vez, tal y como sucedió en el Masters 1000 de Roma del pasado año, en el último partido entre ambos, Khachanov logró hacerse con un set. Pero sólo el australiano Alex de Miñaur y el griego Stefanos Tsitsipas tienen un parcial en contra tan rotundo (6-0) como ahora el moscovita.

El número uno del mundo logró su décima victoria seguida en lo que va de 2026. Aún no ha perdido partido alguno en lo que va de curso el campeón del Abierto de Australia que, después de dos horas y 28 minutos, ganó de nuevo al subcampeón olímpico en Tokio 2021. Ahora aguarda Alcaraz, que ha mejorado en la presente edición su mejor registro en Doha, fijado en los cuartos de final en los que se estancó el pasado año, superado por el checo Jiri Lehecka, a otro ruso, Andrey Rublev, ganador vigente y también en el 2020 que en su partido superó al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 7-6 (2).

La final número 46 en el circuito en lo que va de carrera de Alcaraz necesitó de un ejercicio de paciencia y contundencia ante un rival que mostró más resistencia que los anteriores. Exigió más a Alcaraz que evitó que su rival ganara por primera vez en su carrera a un número uno del mundo. Pero el murciano no pierde un partido en pista dura al aire libre desde el belga David Goffin en el Masters 1000 de Miami del año pasado.

Se dejó un set Carlos Alcaraz aunque pudo ganar todas las mangas. En el primero, el que perdió, tuvo punto de set pero Khachanov, aún fresco, sin el cansancio que mostró al final, lo salvó. El ganador de siete Grand Slams superó cada contratiempo con el que se encontró en el parcial inicial. En el séptimo, por ejemplo, pudo hacer rotura el ruso pero el español sacó su mejor tenis.