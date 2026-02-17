Alcaraz sorprende a todos de pesca junto a Sinner, Medvedev y Rublev en Doha

Celia Pérez 17 FEB 2026 - 15:34h.

Antes de debutar este martes frente a Arthur Rinderknech

Carlos Alcaraz visita a Fernando Alonso en Baréin y las redes se rinden: "Nuestros campeones"

Carlos Alcaraz debutará este martes en el ATP 500 de Doha 2026 ante el Arthur Rinderknech. El tenista murciano buscará conquistar un nuevo torneo, pero antes de ello ha dejado una de las imágenes del día pescando junto a Sinner, Medvedev y Rublev. El propio torneo ha organizado un día de pesca entre los cuatro tenistas al estilo catarí, tal y como han mostrado en redes sociales.

En el vídeo compartido se puede ver como los cuatro tenistas disfrutan de la experiencia en un barco por el Golfo Pérsico, aprendiendo a pescar de la forma tradicional con la vestimenta propia para ello y obteniendo algún que otro 'trofeo'. Al final todos posan con los peces recolectados en una imagen que deja buena muestra de las buenas sensaciones de la experiencia entre ellos.

Tras la experiencia, el murciano se centra en la que será su segunda participación en Doha -en 2025 cayó en los cuartos de final ante el checo Jiri Lehecka por 3-6, 6-3 y 4-6- la encara el pupilo de Samuel López con la intención de sumar el que sería su vigésimo sexto trofeo como profesional y el segundo de un año que arrancó de la mejor manera al conquistar el Abierto de Australia, su séptimo major y el primero en Melbourne, remontándole al serbio Novak Djokovic en la final (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5).

Alcaraz persigue lo que hizo hace unos meses tras ser campeón en Roland Garros y en Estados Unidos. Entonces mantuvo la inercia vencedora en Queen's y en otro ATP 500 como el de Tokio.

Ahora tendrá que verse las caras con Arthur Rinderknech en el que será el quinto duelo entre el murciano y el de Gassin. Ese cara a cara arroja un 4-0 a favor de Alcaraz, quien afrontará el campeonato en tierras árabes como primer cabeza de serie.