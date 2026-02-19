Diego Páez de Roque Madrid, 19 FEB 2026 - 00:24h.

El árbitro señaló penalti tras la mano de Seys pero no con la de Koke

Simeone considera "justo" el empate, habla de "maratón" y manda un mensaje a la afición

El Brujas y el Atlético de Madrid empataron a 3 en la ida de los playoffs de la Champions League. Los de Diego Pablo Simeone llegaron a irse 0-2 al descanso, pero el conjunto belga aprovechó las debilidades de los rojiblancos atrás para empatar el partido incluso cuando el marcador reflejaba el 2-3.

El partido no dejó muchas jugadas polémicas, a pesar de que varios goles fueron revisados por el VAR por fueras de juego. Sin embargo, el conjunto belga recriminó una mano de Koke dentro del área después de la de Seys.

Julián Álvarez abrió el marcador desde el punto de penalti después de que el '65' del Brujas cometiese un penalti por mano. Seys intentó rematar un balón llovido con la cabeza, pero terminó levantando el brazo a la altura casi de la cabeza.

Pocos minutos después, en otro balón llovido pero en el área del Atlético de Madrid, este terminó impactando en el brazo de Koke, pero no se pitó penalti. Sin embargo, hay una diferencia muy clara entre ambas acciones que terminaron de diferente manera.

La diferencia entre las manos de Seys y Koke

Lo primero que hay que decir es que el árbitro acertó en ambas decisiones: la de Seys era una mano punible de ser penalti mientras que la de Koke no. Mr. Asubío, experto arbitral de ElDesmarque, explicó en su cuenta de X cada acción.

"Balón llovido el que intentan disputar Koke y Stanković acabando por impactar en el brazo del madrileño, teniendo la extremidad hacia abajo y próxima al cuerpo", explicó en la de Koke. Es decir, el jugador madrileño ocupaba tenía el brazo en una posición natural pese a no tenerlo completamente pegado.

"Balón llovido donde Seys, en la tentativa de disputarle el balón a Hancko, lo que hace es hacer un movimiento de su brazo hacia el balón", mencionaba en la de Seys, que ocupaba un espacio antinatural con el brazo.

Mateu Lahoz, en el postpartido, también se pronunció sobre estas jugadas. "La jugada de Seys la han tratado como 'no natural'. No interpretan que es balance del cuerpo ni que se pueda desequilibrar o calcular bien. Ven que es un brazo abierto y para ellos es 'no natural' porque desde el VAR no ven la intención ni valoran la interpretación de la naturaleza del juego".

En cambio, en la mano de Koke, el exárbitro explicó que "Koke está muy listo porque ese impacto lo hace cuando está pegado al cuerpo, por lo que ellos determinan que no es punible a la hora de identificar si es abierta o no".